Český šipkař mezi elitou Sedláček chce být "zlej na terči"

"Po zápase mi poklepal po rameni a řekl, že s takovou hrou se neztratím," řekl na pátečním setkání s novináři Sedláček, jakou pochvalu si vyslechl o minulém víkendu po prohře s hvězdou šipkařského sportu.

Kartu na dva roky si Sedláček vybojoval v polovině ledna v kvalifikaci v německém Hildesheimu. Mezi 128 hráčů se dostal díky výhře ve třetím ze čtyř turnajů. "Brnkačka," vtipkoval šipkař z Bohdašína na Náchodsku. "Ne, bylo to strašně těžké a teď se přede mnou otvírají neuvěřitelné možnosti," doplnil.

Od té doby už odehrál čtyři turnaje. Nejvíc se mu dařilo v tom posledním v anglickém Wiganu, kde porazil světovou čtyřku a prohrál právě až se šampionem Wrightem. "Je to obrovský rozdíl v kvalitě. V moři plném žraloků musíte hrát průměr 95+, abyste byl schopen uhrát zápas. Je to extra třída," porovnal Sedláček.

Jako první český hráč mezi hvězdami cítí, že je trošku raritou. "Ale přijali mě supr," řekl Sedláček, který se k šipkám dostal náhodou. Jednou mu kamarád věnoval terč a šipky. "Jakmile jsem je vzal poprvé do ruky, tak je mám rád," vyznal se.

Je samouk. Nikdy neměl trenéra a i na psychice zatím pracuje sám. "Jak? To neprozradím, to by byl recept pro soupeře, jak mě porážet," podotkl.

Trénuje v rámci možností každý den půl hodiny nebo hodinu v práci. "Provozuju sklad s technický plynem, jsem svým pánem," řekl. V úterý a ve čtvrtek si přidává trénink doma, chodíval plavat i do posilovny. "Každý si myslí, že to je haha hihi, hodím pár šipek a vydělám kačky, ale je to fyzicky náročné," poukázal na fakt, že při turnajích jsou hráči tři dny v kuse na nohou. "Od rána do večera na jedné noze."

Základem dobrého šipkaře je soustředění, cílevědomost. A nezbytné je štěstí. "Je to hra milimetrů. Je potřeba naházet v tréninku milion šipek, hrát turnaje a nabrat zkušenosti," řekl a dodal, že nemá oblíbené místo nebo číslo na terči, na které hází ze vzdálenosti 2,36 metru. "Když mám den, jsem schopen trefit všechno."

Vystupuje pod přezdívkou Zlej Kája. Tím se stal po jednom z domácích turnajů, v kterém deklasoval jednoho ze soupeřů. "Někdo to vykřikl a hned se to ujalo. Od té doby to používám. Je to zajímavé a Hodnej Kája by znělo pitomě," smál se.

V osobní životě zlý není, i když podle svých slov umí zakřičet. Nekompromisní musí být při házení. "Zlej na terči, házet bez respektu a zdravě drze," doplnil.

Další turnaje má před sebou o tomto víkendu. Českým fanouškům se ukáže v říjnu při Czech Darts Open v Praze Na Královce. Hodně se ale už těší na březnový major UK Open Finals, který si zahraje jako první Čech, a touží po účasti na mistrovství světa.

"Každý turnaj, který si můžu mezi elitou zahrát, je strašně zajímavý a důležitý," řekl. Pokud bude úspěšný, mohl by se šipkami nějakou dobu i živit. "Kdybych tomu nevěřil, tak bych to nedělal," uvedl. Motivací může být zmíněný Wright, který titulem mistra světa vydělal půl milionu liber. skoro patnáct milionů korun.