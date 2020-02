Elitní sáňkaři z obav o bezpečnost ruší start ve Winterbergu

Někteří elitní sáňkaři včetně mistrů světa Romana Repilova či Toniho Eggerta se Saschou Beneckenem bojkotují víkendové závody Světového poháru ve Winterbergu. Vysvětlili to obavami o bezpečnost po sérii havárií ve čtvrtečních trénincích na trati, kterou v současném stavu po větrné smršti a kvůli vysokým teplotám považují za nezpůsobilou ke konání vrcholných závodů. Startovat nebude žádná německá dvojice, z dějiště odcestoval například také celý rakouský tým včetně vicemistra světa a olympijského vítěze Davida Gleirschera.

"Vyhrát chce každý z nás, ale ne za každou cenu," napsali němečtí šampioni Eggert s Beneckenem na sociálních sítích. I oni v tréninku havarovali, stejně jako třeba Rus Repilov či Gleirscher. Jiný ruský sáňkař Stěpan Fjodorov na nehodu doplatil zlomenou nohou. "Z našeho pohledu momentální stav dráhy neumožňuje jízdu dvojicím, aniž by to nebylo riskantní," konstatovali trojnásobní mistři světa Eggert s Beneckenem. "Já měl při nehodě v tréninku štěstí v neštěstí a nechci to riziko podruhé podstoupit," vzkázal Gleirscher.

"Trať je pro Světový pohár nezpůsobilá. Riziko pádu a zranění speciálně ve spodní pasáži je velmi vysoké," zdůvodnil odjezd Rakušanů reprezentační trenér Rene Friedl. Dodal, že ve čtvrtek se snažili pomoci upravit koryto představitelé prakticky všech výprav. "Ale nestačilo to na to, aby stav dráhy zaručil bezpečnost sportovců a umožnil konání závodů na úrovni Světového poháru," dodal Friedl.

Repilov, který před týdnem na šampionátu v Soči získal dva tituly mistra světa, označil situaci ve Winterbergu za fiasko. "Rozhodl jsem se tu nezávodit. Do konce sezony zbývají dva týdny a zabít se tu by nebylo dobré," uvedl na sociální síti rozhořčeně.

Němečtí pořadatelé vyloučili možné zrušení závodů, s ohledem na podmínky ale rozhodli změnit místa startu a pro všechny disciplíny je posunout níž. "O kompletním zrušení se neuvažovalo," citovala agentura SID mluvčího federace FIL Wolfganga Hardera.