Na legendu si věřím a chci odvetu za finále, hlásí před mistrovstvím republiky Solnický

Solnický je známý jako jeden z největších dříčů na okruhu. Na kurtu maká, soupeře dokáže utahat a věří, že doma to konečně zvládne a šampionát skončí ziskem titulu. „Ambice mám ty nejvyšší, dvakrát už jsem ve finále prohrál, je čas to změnit. Formu mám," varuje konkurenci současný 167. hráč světa.

Výš jsou v žebříčku PSA jen tři Češi. Ondřej Uherka (124.), Martin Švec (107.) a úřadující šampion Daniel Mekbib (83.). Právě s ním by si přál odehrát reprízu loňského finále. „Sebral jsem mu set a nebyl daleko od druhého. Nevypustil jsem ani jednu výměnu, ale nestačilo to, Dan byl prostě lepší. Určitě bych se s ním ve finále znovu rád potkal. Pocházíme z jednoho města, známe se dlouho, tak by to bylo super!" přeje si.

Před rokem na šampionátu poslal ze hry i osmnáctinásobného českého krále Jana Koukala, který už v posledních letech hraje hlavně republiková mistrovství. „U Honzy nikdy nevíte. Nikdo ho skoro rok neviděl hrát, ale je natolik zkušený, že určitě konkurovat bude. Každopádně bych si na něj věřil. Porazil jsem ho loni, tak proč bych ho nemohlo vyjít i letos," hlásí.

Zápasů v domácím centru Fajne v Porubě už se nemůže dočkat. „V Ostravě jsem mistrovství České republiky hrál a bylo to úžasné. Tentokrát to ale bude jiné v tom, že se bude čekat úspěch a budeme pod tlakem. Já se na to ale těším a doufám, že právě nás, domácí hráče diváci budou hnát dopředu," dodává Solnický.