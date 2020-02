Anička na MS chytla formu! Snad se vyplní to nejlepší na konec, přeje si Fernstädtová

Zabrzdila, sundala si helmu, na vlasy se jí snášely sněhové vločky. Do kamery hodila rozpustilý úsměv. A také do míst, kde ji nadšeně povzbuzovali její blízcí s českými vlajkami. Včetně temperamentní maminky Karolíny. „Zkusím šesté místo udržet. Snad se vyplní rčení to nejlepší na konec, byl by to pro mě nejlepší výsledek sezony," vyprávěla česká skeletonistka Anna Fernstädtová po úvodních dvou jízdách na světovém šampionátu v německém Altenbergu (zbývající dvě jsou na programu v sobotu dopoledne).