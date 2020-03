Squashista Byrtus: Moc se těším, diváci nás poženou za vítězstvím!

Los na loňském MČR byl drsný. V prvním kole mu přidělil legendárního Jana Koukala. Ze souboje generací vyšel vítězně osmnáctinásobný český šampion, veterán ve sportovním důchodu, který do turnaje vstoupil prakticky bez tréninku. „Loni mě los moc nepotěšil a Honza zahrál dobrý zápas. Je pořád nebezpečný, ale kdybychom se letos znovu potkali, věřil bych si na něj. Věřím v to, co jsme za poslední rok s koučem natrénovali," uvedl Byrtus.

Konkurence bude obrovská, ale rodák z Třince přesto myslí na ty nejvyšší mety. „Samozřejmě chci vyhrát! Cíle nějaké mám, ale nechci si tím zatěžovat hlavu. Pro mě bude úspěch, když odehraju dobrý šampionát. Když podám dobré výkony, výsledky se dostaví," prohlásil v současnosti 171. hráč světového žebříčku. „Hraje se mi poslední dobou dobře. Třetí místo na áčku sice nebylo úplně nejlepší, ale nijak to se mnou neotřáslo. Poslední dva zápasy na bundeslize jsem vyhrál, takže se cítím v pohodě."

Byrtus plánuje před domácím šampionátem absolvovat ještě pár tvrdších tréninků a hlavně pořádně regenerovat. „To je nyní priorita. Jsem natěšený. Chci jít do mistrovství s klidnou hlavou a užívat si to. Doufejme, že zdraví vydrží a předvedu se v tom nejlepším světle," přeje si jedna z největších českých squashových nadějí.

Vyloženě neoblíbeného soupeře nemá, ale na jednoho hráče by příliš narazit nechtěl – na kamaráda Jakuba Solnického. „Vzhledem k systému nasazování bych se nechtěl potkat ve čtvrtfinále právě s Kubou. Je to můj sparing. Trénujeme spolu celou sezonu. Jeden z nás by se nedostal do semifinále, což by byla velká škoda, protože budeme hrát oba doma. Rádi bychom se potkali až ve finále," dodal.