Sáblíková mění dějiny! A bude ještě lepší, netrénovala totiž naplno, říká kouč

„Vyhrát absolutně světový pohár vyžaduje špičkový výkon. Martina jej za posledních čtrnáct let ovládla třináctkrát, což je naprosto unikátní. Měla top formu. Nevím o jiném závodníkovi či závodnici, který by vozil medaile z největších akcí tak dlouhou dobu," přemítal Novák po vystoupení dvaatřicetileté šampionky v Heerenveenu. „Má jednadvacet medailí z mistrovství světa, třináctkrát ovládla světový pohár. Klobouk dolů," draly se Novákovi slzy do očí.

„Martina se navíc pořád může zlepšovat. Její tělo má stále rezervy. Vždyť dokázala překonat světový rekord," připomínal Novák nedávné vystoupení Sáblíkové na světovém šampionátu v Salt Lake City v závodě na pět kilometrů, byť záhy maximum ještě posunula Ruska Natalia Voroninová.

Martina Sáblíková s trofejí za celkové vítězství ve světovém poháru na dlouhých tratích po závodě v Heerenveenu.

Radek Malina, Heerenveen, Právo

„Vždycky se najdou chyby. Ale vidím je já a Martina, fanoušci nikoliv. Když byla v Hamaru na šampionátu ve víceboji čtvrtá, dělilo ji osm centimetrů od bronzu. Stačilo, aby jela vnější zatáčku ještě blíže k lajně a měla placku," vysvětloval Novák.

Velkým trumfem Sáblíkové je navíc její psychické nastavení. „Čeká ji ještě mnoho vítězství, protože chce slyšet českou hymnu. Navíc letos jsme netrénovali na sto procent. A přesto vytvořila světový rekord. Až bude olympijská sezona, půjdeme na hranu. Rozšířili jsme tým o fyzioterapeuty, doktora a masérku. Nenecháváme nic náhodě. Není to jako v minulosti, když jsem volal od masážního lehátka doktorovi, že potřebujeme s něčím poradit," vykládal Novák, proč bude Sáblíková i v dalších sezonách sbírat velké úspěchy.

Veškeré snažení bude směřovat k olympijským hrám 2022. „Zatím se nám daří připravit na velké akce. Až se budou blížit hry, všechno podřídíme úspěchu a zisku medaile. A pak uvidíme, jak se Martina rozhodne," naznačil Novák, že ani bitvy pod pěti kruhy v Pekingu nemusí být pro šestinásobnou olympijskou medailistku poslední.