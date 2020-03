Zapálení pochodně bude bez diváků, Řekové požádali o odklad

"Bylo by dobré, kdyby se mohl uskutečnit v květnu, aby se ho mohli zúčastnit všichni pozvaní hosté," uvedl starosta Giorgos Georgiopulos v dopisu adresovaném šéfovi MOV Thomasi Bachovi. Slavnostní zažehnutí ohně je populární obřad. Jen hostů bylo pozváno 700, kvůli zdravotním nařízením se počet postupně zredukoval sotva na stovku.

Už dříve bylo rozhodnuto, že diváci nebudou puštěni na středeční generálku, tokijští pořadatelé do Řecka nepošlou s výpravou desítky dětí nebo že se výrazně omezí počet akreditovaných médií. Nyní Řekové opatření ještě zpřísnili. Slavnostní akt bude poprvé po 36 letech od her v Los Angeles bez přítomnosti diváků.

Po řeckém území má olympijský oheň putovat týden a 19. března ho převezmou organizátoři her. V Japonsku měla tradiční pouť začít o týden později a do slavnostního zahájení her 24. července zavítat do všech 47 prefektur.

Region Élida na poloostrově Peloponés, jehož je Olympia součástí, patří mezi koronavirem nejvíce zasažené oblasti v zemi.