Šokující zpráva ze Slovenska! Kvůli koronaviru se nebude nic hrát ani v Itálii

Slovensko hlásí šokující zprávu. Ústřední krizový štáb SR vydal nařízení, podle kterého se s okamžitou platností zakazuje pořádání všech sportovních akcí v zemi. Předběžně by měl zákaz platit v následujících dvou týdnech. "Zakazuje se pořádání jakékoliv sportovní, kulturní a společenské akce v nejbližších čtrnácti dnech," řekl podle serveru topky.sk s odkazem na text agentury SITA dosluhující předseda vlády SR Peter Pellegrini. K podobnému kroku sáhla i italská vláda. Ta zakázala kvůli šíření koronaviru konání všech sportovních akcí do 3. dubna. Týká se to i fotbalové Serie A, která se nesmí hrát ani před prázdnými tribunami.