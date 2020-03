Veslařská federace zrušila závody SP i kvalifikaci OH v Itálii

"Všichni jsme si vědomi velkého množství problémů, které by týmům bránily do Itálie cestovat a pravděpodobně by omezily účast členských federací na akcích naplánovaných do Itálie na duben a květen," uvedli zástupci mezinárodní federace v tiskové zprávě. Uvedli, že situaci řešili i se zástupci italské federace a jednotlivých měst.

Itálie je koronavirovou epidemií nejvíce zasaženou evropskou zemí a tamní vláda v pondělí zakázala konání všech sportovních akcí v zemi do 3. dubna.

Způsob, jakým budou rozdělena zbývající volná místa v olympijské regatě, bude FISA teprve řešit. Již v minulém týdnu byla zrušena i dodatečná olympijská kvalifikace pro Asii a Oceánii, která se měla uskutečnit na konci dubna v jihokorejském Čchungdžu.