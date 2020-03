V Olympii bude bez diváků zažehnut olympijský oheň

Pořadatelé olympijských her v Tokiu představili první sadu chystaných opatření, která by měla při štafetě s pochodní omezit rizika šíření nákazy koronavirem. Běžce čeká důkladné monitorování zdravotního stavu, fanoušci se musejí připravit na omezený přístup na akce.

Slavnostního zažehnutí ohně se mělo původně zúčastnit i 700 hostů, kvůli zdravotním nařízením se počet postupně zredukoval sotva na stovku, z nichž většinu budou tvořit členové MOV. Bez přítomnosti diváků se akt uskuteční poprvé po 36 letech od her v Los Angeles.

Po řeckém území má olympijský oheň putovat týden a 19. března ho převezmou organizátoři her. V Japonsku by měla tradiční pouť začít o týden později a do slavnostního zahájení her 24. července zavítat do všech 47 prefektur.