Olympiáda? Choupenitch trénuje s polštářem a taky v garáži

Zklamání tam ale z toho, že se nešermovala olympijská kvalifikace, být muselo, že?

Nejdřív bylo velké. Cítil jsem se parádně, těšil jsem se na závody. Den před začátkem probleskla zpráva, že bude akce zrušená, ale hned zmizela, tak jsme nevěděli, na čem jsme. A ve čtvrtek už to bylo oficiální. Hodně lidí si náklady na cestu hradilo, brali si dovolenou. Ale přišlo to v den, kdy přerušili i NBA, prezident Trump měl projev. Nebylo co řešit, bylo po závodech.

Pak bylo vyhlášeno, že budou přerušeny lety z USA do Evropy a opačně. Jak to bylo s cestou domů?

Bylo to problematické, to je pravda. Naštěstí jsem se domů dostal. Jen bylo hodně zvláštní vidět se s lidmi, když jsme odlétali. Vždycky víte, jak kdo skončil, a teď jsme se vraceli bez toho, aniž by se šermovalo. Ale v kontextu toho, co se děje, to bylo určitě správné akci zrušit.

Váš trenér je Ital, ten prý v Americe zůstal...

Je to tak, zůstal tam. Z Itálie odjel už dřív, takže byl v pohodě. Ale samozřejmě všechno prožíval, má tam rodinu. Já jsem také přemýšlel o tom, že bych zůstal v Americe, jenže nakonec jsem se rozhodl k návratu a jsem doma. Vidím, co se děje a říkám si, že by to všechno mělo být co nejvíc přísné. Mělo by se zavřít všechno, co jde. Kdybych já mohl lidem poradit, tak by fakt měli zůstat doma a pokud chtějí nakoupit, tak ať jdou jednou za tři čtyři dny a chrání se.

Normální příprava pokračuje snad jen v Rusku, tam se vám teď nechtělo?

Rusko a Anglie k tomu přistupují po svém. Pochopitelně mám do obou zemí blíž, ale rozhodl jsem se vrátit do Čech.

Jak by to tedy bylo, kdyby olympiáda byla v původním termínu. Máte jasno, jak by se na OH dalo kvalifikovat?

Fakt nevím, jak to bude. Momentálně platí, že je kvalifikace odložena. Dřív než v půlce dubna se nic konat nebude, ale to jsou stejně spíš optimistické prognózy. Takže platí, že vůbec nevím, jak by to bylo. A nejde jen o nás, co jsme se chtěli kvalifikovat, ale i o týmy, co už jsou kvalifikované. Mělo se rozhodnout o jejich složení...

V Česku je karanténa, jsou zavřené tělocvičny, jak to máte s přípravou nyní?

Ven nechodím, zatím mám docela brutální jet lag. Určitě si dám kolo, mám ergometr, budu cvičit na karimatce. Ono je to zvláštní, ale mě tohle všechno docela baví. Jsem fanda domácího trénování.

Takže je pravda, že jste zvyklý makat klidně v hotelovém pokoji?

Jo jo, klidně si z polštáře udělám terč. Je dobré něco dělat. Je to lepší na psychiku, a když nic jiného, tak člověk aspoň dostane hlad.

Jenže pořád mi to vychází, že je to proti normálu takový poloviční režim...

Sparingy vám nic nenahradí, to je jasné. Ale, co se týče fyzičky, tak to jde. V garáži budu cvičit sprinty, bude tam skákat. Týden dva to jde vydržet. Kdyby to mělo ale trvat delší dobu, tak budu muset někoho do garáže pozvat.