Stefanidiová požaduje, aby MOV přišel s plánem B pro olympiádu

"Nic není odloženo, nic není zrušeno. Ale oni (MOV) nás tlačí do rizika," řekla řecká hvězda v rozhovoru pro agenturu Reuters. "Všichni chceme, aby se Tokio uskutečnilo, ale jaký je plán B, pokud se to nestane? Kdybych věděla, jaké jsou možnosti, mělo by to zásadní vliv na můj trénink, protože teď možná riskuju, což bych třeba nedělala, kdybych věděla, že tu nějaký plán B je," dodala.

Mezinárodní olympijský výbor dnes opět zopakoval, že počítá s konáním her v původním termínu. Ve středu bude o situaci jednat prostřednictvím telekonference se zástupci národních olympijských výborů, o přípravách bude hovořit i s představiteli mezinárodních sportovních federací.

"Od ledna se situace dramaticky zhoršila a MOV pořád opakuje to samé. Musíme se rozhodnout, zda riskovat zdraví a pokračovat v tréninku v současných podmínkách," řekla Stefanidiová, jež je členkou komise sportovců Světové atletiky a v Tokiu se měla ucházet i o zvolení do komise sportovců MOV.

Herečka Xanthi Georgiuová představující vrchní kněžku tradičně zapálila olympijský oheň pomocí zrcadla a slunečních paprsků.

Alkis Konstantinidis, Reuters

Připomněla rovněž, že v řadě zemí jsou uzavřená sportoviště a podmínky k tréninku jsou mizerné. Různé možnosti podle ní mohou přinést některým sportovcům nefér výhodu.