Střelci nemohou trénovat. Ohrožena je tak příprava i boj o Tokio

Brokaři David Kostelecký, Jiří Lipták, Jakub Tomeček a Barbora Šumová, puškaři Nikola Mazurová, Filip Nepejchal a Petr Nymburský čekají a nevědí, co bude.

Ještě zbývá několik účastnických míst, o která se mělo bojovat. Květnové mistrovství světa v Paříži mělo být poslední šancí dostat se na OH proTomáše Nýdrleho, úřadujícího mistra světa v brokové disciplíně skeet. Není jisté, jestli vůbec šanci dostane. Zatím je doma v Jičíně a doufá...

Tomáš Nýdrle

Ivana Roháčková

„Už byly zrušeny závody, které měly předcházet šampionátu. Obávám se, že zrušen bude i samotný šampionát," řekl trenér královehradecké Dukly Jan Sychra, bývalý mistr světa a Evropy, účastník čtyř olympiád v brokové disciplíně skeet.

Ministerstvo dalo stopku

Ještě ve středu se brokaři Dukly sešli na střelnici v Hradci Králová. „Od začátku vládních opatření mohli trénovat už jen vojáci z povolání a občanští zaměstnanci Dukly. Junioři ne. Dopoledne jsme měli přípravu, odpoledne jsme chtěli střílet. K tomu už nedošlo," uvedl Sychra. Přišel příkaz z ministerstva obrany, že v Česku nesmí trénovat nikdo z dukláků. Zavření sportovišť se týká všech sportovních oddílů Dukly.

„Poslali jsme kluky domů a čekáme na další pokyny. Situace je hodně nepříjemná. Mohou se doma připravovat jen fyzicky, vzít si flintu do ruky, potěžkat ji a přiložit. Nic víc. Těmhle borcům to sušení, jak tomu říkáme, ale nic nedá. Pokud vím, stejně na tom jsou i střelci Rapidu Plzeň nebo Komety Brno, tedy vnitráci. Nikdo neví, jak to bude se závody, ty nejbližší mezinárodní federace zrušily. Zrušen byl i dubnový předolympijský test střelnic v Tokiu," dodal Sychra.

Filip Nepejchal

Jan Kasl/Sport Invest

Olympiáda bude neregulérní

Podle Sychry je na velké zvážení, zda by neměla být olympiáda přeložena o rok jako fotbalové kontinentální šampionáty.

„Podmínky pro přípravu jsou nerovné. Lze předpokládat, že se budou rušit i další podniky. Když se neuskuteční kvalifikace, jak by chtěli do Tokia vybírat účastníky na zbylá místa? Podle hezkých očí nebo žebříčků? Ale jakých? Nýdrle je v evropském první a ve světovém druhý. Myslím si, že za těchto podmínek by pořádání olympiády sportu jako takovému jen uškodilo," řekl svůj názor Sychra. O regulérnost olympiády za stávající situace obávají sportovci, trenéři a už i činovníci napříč planetou a sportovními odvětvími.

Barbora Šumová v akci.

Petr Luštický

Velkou olympijskou nadějí by měl být jeden z nejlepších současných puškařů Filip Nepejchal. Ani on nemůže střílet.

„Naposledy jsme stříleli v neděli. Můžeme dělat už jen fyzičku a technické věci doma. Potřebovali jsme teď střílet co nejvíc, zvyšovat objemy, jezdit na závody, ale spousta jich byla zrušena. Světový pohár v Indii byl přesunut na květen, zatím, ale tam jsme ani jet neměli. Koncem května by se měl v Plzni střílet poslední kvalifikační závod o Tokio, pravděpodobně bude zrušen, vše k tomu směřuje. Hodně nás mrzí, že nemůžeme v Plzni trénovat, vždyť se tu na střelnici nesejde na velkém prostoru ani pět lidí, čas lze rozdělit," posteskl si Nepejchalův trenér Jan Videcký. Český střelecký svaz tak nevytvořil pro kvalitní předolympijskou přípravu potřebné podmínky. Nyní mlčí, jako by se ho problémy sportovců ani netýkaly...