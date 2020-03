Čeští softbalisté vyhlížejí Evropu. Teprve uvidíme, co se bude dít, říká trenér Korčák

Celosvětová pandemie koronaviru brzdí sportovní dění. Ruší či odkládá se celá řada akcí. Český softbal si i v této nelehké době užívá největší úspěch v historii. Po bronzu juniorů na mistrovství světa už ale také hledí dál. V červnu by se měl v Česku konat evropský šampionát mužů. Tedy jestli pandemie koronaviru dovolí. „V půlce března jsme měli letět na přípravu do Japonska, což jsme ale museli odříct. Teď by nás mělo čekat soustředění na začátku dubna a potom snad přejdeme k nějakým zápasům. Uvidíme ale, co se bude dít," řekl trenér Jaroslav Korčák. Šampionát by se měl hrát od 22. června v Ledenicích a Sezimově Ústí.

Když 1. března vybojovali reprezentanti do 18 let na MS na Novém Zélandu třetí místo, nebylo to pro mnohé překvapení. „Nejlepší týmy s námi v průběhu posledních let začaly počítat, tady se jim potvrdilo, že oprávněně. Před šesti lety jsme rozjeli program, který teď konečně přinesl ovoce. Postupně se nám podařilo vychovat hráče, kteří dovedou hrát vyrovnaně s těmi nejlepšími," prohlásil Korčák.

Program, který Česká softballová asociace zavedla, má několik bodú. Jedním z nich je třeba intenzita trénování. "Jde o sedm tréninků týdně. Jako reprezentace se pak snažíme klubům pomoct se softbalovým rozvojem hráčů. Začali jsem také hrát výrazně víc mimo Evropu a kluky tam omlacovat proti juniorským i dospělým týmům. To je klíčové. Je třeba, aby hráči měli kontakt se zahraničním softbalem. Co nejdřív, co nejintenzivnější a na nejlepší možné úrovni," vysvětlil.

„Chtěli jsme také v hráčích probudit sebevědomí. To je klíč, to nám v minulosti chybělo. Dřív se šlo do zápasu proti dobrému týmu s tím, aby se odehrál dobrý zápas. Teď je to předzápasové nastavení jiné, chceme každého porazit," přiblížil Korčák. „Tohle se nám povedlo, teď přemýšlíme, co udělat, abychom úspěch z juniorů zopakovali," doplnil.

Všichni v Česku si přejí, aby se to povedlo hned na domácím mistrovství Evropy, pokud tedy nějaké vzhledem k celosvětové pandemii bude. „Jestli to půjde, budeme se chystat hlavně tady v Česku. V květnu je na programu dvojzápas proti bývalým reprezentantům. To bude utkání, které ani současní, ani ti minulí reprezentanti nebudou chtít prohrát, takže lepší příprava pod tlakem neexistuje. Pak je naplánována akce, kdy reprezentaci mužů a hráčů do 23 let rozdělíme na tři týmy a budeme hrát proti sobě. Následně jsme měli jet odehrát řadu zápasů do Dánska," nastínil nejistý program Korčák.

Nikdo ale v tuhle chvíli neví, co se povede uskutečnit. Stejně tak je otázkou, jak by šlapal nově složený tým. „Došlo k razantní změně, přišli jsme tak o deset hráčů, což je obrovské číslo. Šanci dostanou mladí hráči a budou moci ukázat, že do reprezentace patří. Vnímám to jako přirozený vývoj. Do toho bodu dojde každý tým a my jsme do něj došli po loňském mistrovství světa. Ale obavy nemám. Z nového týmu cítím, že má drajv, že chce poslední výsledky vyrovnat a pak je i překonat," řekl reprezentační kouč.

Jedním z mladíků, kteří by mohli do elitního českého týmu mužů proniknout, je Jakub Osička. „Na mistrovství světa juniorů byl obrovskou oporou. Určitě by bylo fajn, kdyby se s reprezentací připravoval. Ale u něj i ostatních kluků z bronzového výběru je to nyní o tom, aby hráli pravidelně extraligu. Je dobře, že mají tuhle zkušenost, že pod velkým tlakem takhle dobře zvládli extrémně těžký turnaj. To je ohromná dispozice pro to, aby mohli být někdy úspěšní i v reprezentaci mužů. Ale zároveň musí předvádět výsledky v české extralize, a to většinu z nich teprve čeká," konstatoval Korčák.