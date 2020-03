Do Prahy se vrátil profesionální sport. Prymula nebyl proti

Osm stolních tenistů se ve čtvrtek a v pátek utkalo každý s každým, následovalo semifinále a finále. Vítězem se stal Jiří Vráblík, který v utkání o první místo zdolal Tomáše Treglera 3:1.

Na turnaj dohlíželi dva pořadatelé v rouškách. "Jeden z hráčů sehnal i stanovisko od vlády, a to že profesionální hráči, kteří to mají jako živnost, ten sport mohou dál vykonávat," řekl na webu irozhlas.cz manažer akce František Plaček.

Prymula se vyjádřil podobně. "Pokud to je jejich práce, tak to není obcházení, my jsme v podstatě pracovní aktivity nelimitovali. Pokud budou hrát jeden na jednoho, tak to asi splňuje všechny parametry, které tady jsou. Oni by měli vycházet z toho, jestli necítí respirační onemocnění, měli by si měřit teplotu," dodal šéf krizového štábu.

Od vyhlášení nouzového stavu 12. března se podle webu série odehrálo už pět turnajů.

V době, kdy se kvůli opatřením proti šíření koronaviru nehrají v Evropě téměř žádné sportovní soutěže, lidé podle páteční ankety ČTK nejvíce sázejí právě na stolní tenis. Radiožurnál připomněl, že také na výsledky jednotlivých zápasů pražského turnaje šlo sázet a na webu sázkových kanceláří je i živě sledovat.