V trenýrkách a před Ordinací? Český olympionik nevěřil vlastním očím, pobavil celou republiku

Prozraďte, co měl tenhle váš hudební kousek znamenat?

Lidé v téhle době obecně hodně sledují televizi, aby věděli, jaká je situace okolo koronaviru. Na jednu stranu je to dobře, ale na druhou stranu to pak na ně dopadá. A podobně na tom jsou i moji rodiče. Cítil jsem, že atmosféra není příjemná, tak jsem je chtěl pobavit a rozveselit. Jsme hudební rodina, tak jsem zvolil takovou věc, že jim zazpívám.

Věděl jste o tom, že si vás doma natáčí?

Vůbec ne. Chtěl jsem je hlavně rozveselit, což se povedlo, udělal jsem jim takovou scénku, a to už několikrát. Teď jsem zjistil, že si mě máma natáčí. kdo se podívá na video, tak vidí ten můj překvapený pohled.

Jaké jste měl ohlasy?

Já to bral jako zábavu, byl jsem rád, že na koronavirus na pár hodin doma zapomněli. Pár rad jsem k tomu výkonu pochopitelně dostal (usměje se). Pak se to video dostalo k dalším členům rodiny a třeba dědeček říkal, že bych si zasloužil i nějaké tantiémy.

U rodiny ale nezůstalo. Dostal jste se až do televize, co to mělo znamenat?

To video jsem z legrace poslal i svému manažerovi, Honzovi Koukalovi. A on najednou říká, to je dobrý, zkusím to nabídnout televizi. Že prý to lidi pobaví a řekl mi, ať to dám na sociální sítě.

Pobavilo to fanoušky?

Docela jo. Dokonce jsem dostal jednu nabídku na operní duet. Ale spíš to bylo ze srandy. Hodně lidí to vzalo vážně, ale já i vzhledem k rodičům jsem věděl, že to je hlavně pro pobavení lidí.

Sport.cz

V hudebním světě jste se realizoval i dříve, ale v trochu jiném směru. Jak ve vašem snažení pokračujete?

Pracuje se na dalším kousku. Mám ho prakticky hotový, jen se musím dostat někam do studia, potřebuji ho jen nahrát. Hudbě se věnuju. Není to tak, že bych jednou týdně něco udělal, ale třeba jednou za rok by něco vzniknout mohlo. A tohle, co je připravené, si myslím bude dobré.

Na hudbu máte během koronavirové pauzy asi více času, že?

Pozor, já pořád dvakrát denně trénuji, takže mi příprava zabere obdobně času jako obvykle. Makám na všem. V téhle době je důležité udržet hlavu v režimu, aby jela. Mám svůj program a ten dodržuji. Chci být připravený. A k tomu se snažím zabavit i rodiče. Třeba tátovi jsem navrhnul, aby v době, kdy lidé tleskají zdravotníkům a dalším, co pomáhají, něco sám zazpíval. Tak říkal, že až bude teplejší počasí, udělá to. Je přece fajn, když člověk v téhle době přijde na jiné myšlenky.