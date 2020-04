Česká unie sportu: Na pandemii doplatí zejména kluby spravující sportoviště

Sportovním klubům a tělovýchovným jednotám chybějí peníze. Nedostatek finančních prostředků pociťuje více než polovina z nich. Potvrdil to unikátní průzkum, který iniciovala Česká unie sportu. Zapojilo se to něj skoro 2600 zástupců ze sportovních klubů a tělovýchovných jednot ze všech krajů republiky. Peníze nejvíce schází na provoz i údržbu sportovišť a na trenéry. „Období pandemie bohužel prohloubí krizi zejména u spolků, které spravují sportovní areály a nemají v současné době příjmy," prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Ačkoliv situace českého sportu není stále příznivá, oproti minulému výzkumu byl zaznamenán posun k lepšímu. Před dvěma lety mělo finanční problémy 76 % klubů a jednot, podle aktuálních výsledků jde tedy o zlepšení o více než 20 procent. „V posledních letech naštěstí stoupla podpora přímého financování ze strany státu, a to prostřednictvím dotačního programu Můj klub, který Česká unie sportu iniciovala. Kluby konečně začínaly mít alespoň nějaké peníze na základní činnost, na rozvoj a sportovní potřeby, přestože přicházely až do prosince," nechal se slyšet Jansta.

Jenže nouzový stav a epidemiologická situace uzavřely sportoviště po celé republice. Kritické a zcela neočekávané období odnesou zejména subjekty, které mají ve správně sportovní areály nebo hřiště. Právě na jejich provoz a údržbu nemají kluby a jednoty peníze nejčastěji, což potvrdilo 42 % respondentů. Uzavření sportovišť a ztráty příjmů situaci dále zhorší.

Třináct procent klubů uvedlo, že největším problémem je pak pro ně nedostatek peněz na sportovní vybavení, pro 9 % jsou to nájmy sportovišť, pro sedm procent pak cestovné a doprava. „Už čtvrtý rok se potýkáme s tím, že ministerstvo školství zrušilo samostatný dotační program na provoz a údržbu sportovišť. Stát v minulosti majetek přenechal do správ klubů a jednot, ale zapomněl jim na to poskytnout podporu. Mnohé šatny a sociální zařízení hal i hřišť jsou v katastrofálním stavu, předsedové složitě shání peníze na zaplacení energií," popsal aktuální stav předseda ČSU.

Přetrvávající problémem je nedostatek kvalifikovaných trenérů, které si kluby nemohou dovolit zaplatit. To v letošním průzkumu potvrdilo 78 % respondentů. Před dvěma lety nemělo zdroje na kvalifikované trenéry 94 %. „V současné době si kvalitní trenéry dětí a mládeže může dovolit pouhá 3 procenta klubů a jednot. Přitom je to klíčová oblast, v drtivé většině případů začínají v klubech fungovat neplacení a mnohdy nekvalifikovaní dobrovolníci, kteří ale nemusí děti pro sport zcela nadchnout," doplnil Jansta. Přitom podle aktuálního průzkumu dvě třetiny zástupců TJ/SK uvedlo, že jim roste členská základna dětí.