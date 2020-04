Ví, jak zrychlit Aničku. Andrle si troufá udělat z Fernstädtové mistryni světa!

„Jedná se pro nás o zajímavou spolupráci. A zároveň o obrovskou výzvu. Anička se totiž potřebuje na startu zrychlit o půl vteřiny. Víme, co dělá za chybu. Pokud se nám ji podaří společně odstranit, bude nejlepší na světě," tvrdí Andrle.

Poprvé se s Fernstädtovou setkal před olympiádou v Pchjongčchangu, kde ještě v německých barvách dojela na skvělém šestém místě. Úzká spolupráce s trojnásobnou juniorskou mistryní světa započala letos v březnu prostřednictvím agentury Sport Invest, pod níž závodnice. Zároveň ke své naději najala fyzioterapeuta Jakuba Marka, který se dřív staral o její další klientku Ester Ledeckou. S jasným cílem - významně vylepšit startovní rychlost.

„Anička rok tvrdě trénovala. Popisovala, že se zrychlila na třicet metrů, ale ne na prvních deseti. Ona běží z kopce, s jednou rukou na skeletonu. Potřebuje impulz výbušné síly, kterou nemá. Její nový kanadský trenér Jeff Pain to vyhodnotil správně. Anička musí nejdřív pochopit, že při sprintu nemůže „bouchat nohama do země", ale použít výbušnou sílu na prvních krocích. Teď už měla stabilně jezdit do šestého místa na světě, ale to se nedařilo," podotýká Andrle, který si Fernstädtovou v brzké době otestuje v aplikačním centru Baluo v Olomouci.

Rozbor silných a slabých stránek

„Uděláme jí veškerou diagnostiku, jsme schopni otestovat spoustu věcí. Takový podrobný rozbor slabých i silných stránek. Uvidíme, kde je u Aničky příčina pomalých startů a jaký má potenciál ke zrychlení. A pak se vrhneme do práce. Věřím, že jí pomůžeme k tomu, aby se stala nejlepší na světě," dodává Andrle, jehož firma a trenéři spolupracovali či spolupracují s mnoha špičkovými českými sportovci včetně lyžaře Ondřeje Banka nebo hokejisty Tomáše Hertla. V současné době spolupracuje například s fotbalovou Viktorií Plzeň.

Velkou výzvou je pro firmu také spolupráce s elitním světovým lezcem Adamem Ondrou. Kouč Petr Klofáč ho připravoval na olympiádu v Tokiu, která však byla kvůli pandemii koronaviru přeložena na příští léto.

„I u Adama řešíme rychlost. Jedná se o disciplínu rychlolezení, klíčový je při ní patnáctimetrový běh do kolmé stěny. Potřebuje zrychlit na patnácti metrech o vteřinu. Jako špičkový lezec nejprve musel pochopit, že tato disciplína se nemůže lézt, ale musí se běžet. Princip odrazu byl pro něj cizí prvek. V současné době u něj řešíme celkovou kondici a pohybovou přípravu. Tudíž odložení olympiády je pro něj požehnáním, má o několik měsíce na víc věnovat se rozvoji nejen rychlosti," uvádí Andrle.