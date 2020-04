Světová špička! Rozhodovat tak jednou na olympiádě, přeje si český squashový rozhodčí

Aby rozhodčí seděl mezi fanoušky a řídil zápas z tribuny, to je třeba ve fotbale nepředstavitelné. Ve squashi to tak ale funguje. „Asi si nevybavuji jiný sport, který je takto postavený. Přitom když někdy diváci nesouhlasí s mými výroky, hodně hlasitě mi to dávají najevo," říká squashový rozhodčí Tomáš Fořter, který patří mezi deset nejlepších arbitrů světa. Kvůli pandemii koronaviru si nyní musí dát stejně jako sportovci pauzu. „První velkou akcí, kterou zrušili, byl prestižní turnaj ve Švýcarsku. Měl jsem tam letět, ale padlo to. Uvidíme, co bude dál."

Pravidelně rozhoduje na světových šampionátech, dvacetkrát byl na mistrovství Evropy družstev, pískal ženská finále turnajů nejvyšší kategorie PSA. Fořter toho kolem squashových kurtů zažil už hodně, takže může porovnávat. Nejemotivnější fanoušci jsou podle něj v Anglii. „Obecně se dá říct, že tam bývá většina diváků aktivními squashisty a hře rozumí, takže mají pocit, že i správně posoudí každou situaci," vysvětlil.

Dříve byly vztahy sudích, hráčů a diváků občas napjatější, ale squashi výrazně pomohlo zavedení videa, díky němuž se hráči (aspoň na těch lepších turnajích) mohou jednou za set odvolat k videorozhodčímu. „Díky tomu ubylo diskusí. Pro fanoušky je to také více zajímavé, protože mohou vidět situaci z několika úhlů a často uznají, že to rozhodčí posoudil správně," sdělil rozhodčí nejvyšší kategorie WSF, jejíž kvalifikaci má na světě jen devatenáct lidí.

S některými hráči je to ale někdy složité i dnes.„Jsou typy hráčů, jejichž taktika je často založená na tom, že se snaží hru kouskovat, aby vyvedli soupeře z tempa. Nebo jim jde o to, aby soupeř začal s rozhodčím diskutovat, místo aby se soustředil na hru a výkon. Profesionální squashová asociace za to dává pokuty nebo zákazy startů. Má to své důvody, protože právě tohle chování kazí PSA její produkt, který se snaží prodat divákům i televizím. Obecně se ale chování hráčů na vrcholné úrovni hodně zlepšilo," zdůraznil.

Jaká je tedy kvalita rozhodčích v Česku? „Dříve se rozhodování squashe u nás kromě mě skoro nikdo nevěnoval. Asi před třemi lety jsme se to rozhodli posunout. Ale bylo nám jasné, že zadarmo to dělat nikdo nebude. Vytvořili jsme komisi rozhodčích a pravidla pro nominování i odměňování rozhodčích. Myslím, že se tohle za několik let výrazně posunulo," těšilo Fořtera.

„V současnosti je u nás asi pětadvacet aktivních rozhodčích. To není špatné. Jsou země, které jsou squashově lepší, a takový počet nemají. Určitě to roste. Snažíme se alespoň jednou do roka dělat školení, abychom získávali i nové zájemce," dodal.

Prestižních PSA turnajů nebo mistrovství světa se zatím účastní ale jen on, brzy by však mohl mít následovníky i na mezinárodní scéně. „Někteří už se pravidelně dostávají na mistrovství Evropy v různých kategoriích. Například Roman Švec a Tomáš Bajgar jsou dobří a zlepšují se. Několik evropských šampionátů absolvoval i Petr Steiner, velký potenciál má Dalibor Procházka, kterému je teprve devatenáct," chválil kolegy Fořter.

Jaké jsou teď jeho osobní cíle? „Zase tak moc nad tím neuvažuji. Snem by bylo jednou rozhodovat na olympijských hrách, ale nemám to ve svých rukách. Jeden sen je vidět squash na olympiádě, druhý být toho součástí. Na největších PSA turnajích jsem rozhodoval finále žen a semifinále mužů, ale finále mužů nejvyšší kategorie jsem ještě nepískal, tak to může být další cíl," zasnil se český rozhodčí.