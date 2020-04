Světový šampión Nýdrle už zase střílí. V hlavě má pořád Tokio

Nejen střelcům ale zkomplikovalo přípravu uzavření sportovišť. Ta venkovní duklácká otevřelo ministerstvo obrany před pár dny. „Návrat na střelnici byl docela normální, pro mne nebyla pauza nijak dlouhá, spíš v nezvyklé době, kdy bych měl jít z tréninků do závodů a pořád střílet. Po sezoně si dávám pauzu třeba měsíc a půl. V listopadu strčím brokovnici pod postel a do ledna se nevidíme, abychom se na sebe víc těšili," usmíval se Tomáš Nýdrle.

Ani v pauze ale neležela brokovnice pod postelí. „Teď to ani nešlo, dělal jsem suchý trénink, to je nahození, zamíření, zmáčknutí na prázdno, abych nevyšel úplně ze cviku. Nevěděli jsme, kdy znovu začneme, tak jsem se snažil udržovat, a to i fyzicky, abych, jakmile to bude možné, navázal na střílení. Začali jsme už ve středu a hned tvrdě, dva dny po sobě sto padesát ran, to je vlastně celý závod v jednom dni. První den nic moc, ve čtvrtek už jsem byl ve starých kolejích," přidal.

Střelec Tomáš Nýdrle sní o dalších medailích.

Ivana Roháčková

Pravidla pro využívání sportovišť jsou ale přísná. Třeba na střelišti nesmí být než tři lidé, zavřené jsou vnitřní prostory, tedy klubovny, šatny, sprchy, WC.

„V Dukle Hradec Králové smějí střílet vlastně jen zaměstnanci. Jsem ve dvojici s Milošem Slavíčkem, mistrem Evropy, a na starosti nás má trenér Jan Sychra, také mnohonásobný šampion. Druhou dvojici skeetařů vede náš šéf Petr Luštický. Ještě tu máme dva kluky na trap a jejich kouče. Nezdržujeme se tu déle, než je nezbytné. Přijedeme autem, z Jičína to mám kousek, rozcvičíme se, odstřílíme sto padesát ran a hajdy domů. S další skupinou se vůbec nevidíme," vysvětlil Nýdrle.

Víc času na rodinu a dům

Odložení olympiády a dalších závodů, včetně evropského šampionátu, mu ale tolik nevadí, respektuje ho. „Příjemné to není, ale v téhle situaci nebylo jiné řešení. Srovnal jsem se s tím. Sezonu jsme začali v lednu, měli jsme dvě soustředění v teple, pak přípravné závody, Světový pohár, dvakrát jsem byl ve finále, formu jsme ladili na květnový evropský šampionát. Teď je to fuč, ale udržuji se, i když nevím, jestli letos vůbec nějaké závody budou, možná jen domácí. Možná se velké závody budou střílet až příští rok. Těžko lze předpokládat, že by se šampionát letos na podzim střílel ve Francii nebo třeba v Itálii," konstatoval.

Střelec Tomáš Nýdrle má v hlavě pořád Tokio...

Ivana Roháčková

Na nepříjemné situaci se snaží najít i pozitiva... „Střelecky mohu zapracovat na tom, v čem jsem měl rezervy. Doma mám víc času na rodinu a na našem domě udělám spoustu práce, kterou jsem léta odkládal," prozradil.

Olympiádu ale z hlavy úplně nevytěsnil. „Kdepak! Pořád je velikou motivací, i když mi potáhne v době jejího konaní na třiatřicet. Ať bude pro mne kvalifikační evropský šampionát kdykoliv a kdekoliv, pojedu na něj s cílem vybojovat si účast na olympiádě. Čas nerozhoduje. Teď je nejdůležitější zdraví a aby všechno dobře skončilo. Já věřím, že dobrý konec bude mít i moje cesta za olympijským snem," zdůraznil Tomáš Nýdrle.