Sportovci budou moci od pondělí trénovat ve skupinách, kdy se začne hrát?

Od pondělí 20. dubna se profesionální sportovci v Česku mohou za omezených podmínek vrátit ke společnému venkovnímu tréninku, který přerušila pandemie nového typu koronaviru. Připravovat se však budou moci jen v menších skupinách. V úterý o tom rozhodla vláda. Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha by se od 8. června v Česku mohly opět začít hrát zápasy v kolektivních sportech, a to s limitem počtu osob.

Sportovci se v Česku připravovali individuálně v domácím režimu od poloviny března poté, co vláda kvůli pandemii koronaviru vyhlásila nouzový stav. Na začátku minulého týdne některá opatření uvolnila a dovolila lidem venku individuálně sportovat. Například tenisté se tak mohli vrátit na kurty a při běhu a jízdě na kole v lese už lidé nemuseli mít roušku.

Opětovné zmírnění opatření, které začne platit od pondělí, pomůže hlavně kolektivním sportům. Mimo jiné umožní fotbalistům návrat do společných tréninků, byť v omezené míře a za dodržení přísných hygienických opatření.

Týmy první a druhé ligy se budou moci na hřišti připravovat po skupinách, jak v manuálu minulý týden navrhla Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.

"Dohodli jsme se, že budou zprovozněny venkovní aktivity profesionálních sportovců, které jsou vyloučeny v rámci veřejnosti, a to v menších skupinách za přesně definovaných podmínek. Jsou to sportovci pod profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci a tak dále," řekl na tiskové konferenci vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. "Vycházíme vstříc profesionálním sportovcům, aby mohli trénovat," dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Zatímco řada kolektivních sportů v tuzemsku kvůli pandemii předčasně ukončila sezonu a celky se začnou chystat až na příští ročník, profesionální fotbalisté své soutěže zatím pouze přerušili. LFA se řídí pokynem Evropské fotbalové unie UEFA a první a druhou ligu se pokusí dohrát. Amatérské soutěže od třetí ligy níže včetně mládežnických, které organizuje Fotbalová asociace ČR, už naopak předčasně skončily.

LFA podle posledního plánu chtěla ligu znovu rozehrát ideálně v polovině května, což však dnešní rozhodnutí vlády prakticky znemožnilo. Od 8. června budou povoleny sportovní akce s účastí do 50 osob, ani to by ale fotbalistům nepomohlo. Pořádat zápasy v takovém počtu není možné, podle LFA je minimem 100 lidí na stadionu. Vojtěch však uvedl, že by se utkání od 8. června mohla začít hrát.

"Pokud vše půjde dobře, tak si myslím, že je reálné, aby se mohly začít hrát standardní zápasy od 8. června s nějakým technickým zázemím. Budeme mít nějakou toleranci určitého počtu osob v rámci těchto akcí, jsou tam samozřejmě trenéři a další. Myslím, že je reálné, aby od 8. června zápasy bez diváků mohly být realizovány," prohlásil Vojtěch.

Fotbalová liga má za sebou 24 dějství. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavba, která bude pro většinu klubů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž. Tabulku vede obhájce titulu Slavia o osm bodů před Plzní.