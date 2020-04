Konečně je nabito! Střelci už zase pálí

Více než tři týdny čekali sportovní střelci na povolení znovu nabít zbraň a vystřelit na terč, ať stojící či letící. Venkovní sportoviště už jsou otevřena, včetně střelnic. Na těch, které spravuje Dukla a patří tedy pod ministerstvo obrany, jsou pravidla nastavena velmi přísně, a to nejen hygienická, ale i co se týká osob, které tam mohou trénovat. A nejde jen o jejich počet.

Platí to zejména o Plzni a Hradci Králové. V Holasicích se připravuje v podstatě jen brokař David Kostelecký a střelnice v Doudlebech, kde trénuje olympionička v puškových disciplínách Nikola Mazurová, je soukromá. Ta se za dodržení stanovených podmínek nemusela skoro omezovat. Tím, že zůstávají zavřené haly, nelze trénovat vzduchovku, pokud si střelec nenajde v soukromí prostor dlouhý jedenáct metrů, aby se tam vešel on i terč.

„Podmínky, za nichž lze trénovat, jsou jasně dané. Konkrétně střelci musí mít od sebe odstup, nesmí jich být větší skupina. Vedoucí středisek a trenéři měli už dopředu vypracované rozpisy tréninků, aby naplnili přísné regule, stanovené ministerstvem obrany. Nejdůležitější je, že venkovní sportoviště paní náměstkyně Kateřina Blažková otevřela, a především olympionici a další reprezentanti mohou trénovat," netajil spokojenost ředitel ASC Dukla Jaroslav Priščák.

Otevření sportovišť má ale jeden háček. Nelze využívat vnitřní zařízení, v Plzni-Lobzích se to týká nejen ubytovny a restaurace, ale také sprch a WC. Současný nejlepší střelec v puškových disciplínách Filip Nepejchal je z Kolína, ale střílí za plzeňskou Duklu.

„Našli jsme si bydlení v Plzni, vyřešili jsme i stravování. Důležité je, že Filip zase může trénovat. Začínáme ve středu odpoledne. Střelnici bylo třeba nejprve připravit. Sušení, jak říkáme přikládání zbraně, míření a spouštění naprázdno, je tématem hlavně na prosinec, pak ho postupně převyšuje střelecká příprava. Teď už bychom jezdili po závodech, sušení byla z nouze ctnost," řekl Právu Nepejchalův trenér Jan Videcký.

U brokařů platí dva plus jeden

Někteří brokaři začali už minulý týden. „V Brně Soběšicích máme přesně zpracovaný časový harmonogram. Kluci se nepotkávají s ostatními, přednost mají olympionici a reprezentanti. Na střelnici jsou maximálně tři, abychom dodrželi odstupy," nabídl svoji zkušenost olympijský vítěz z Barcelony v brokové disciplíně trap a její státní trenér Petr Hrdlička.

I pro samotné střelce je to vítaná změna. „Už to bylo dlouhé, je fajn zase brokovnici nabít a vystřelit. Čas, kdy to nešlo, jsem věnoval rodině a tvrdé fyzické přípravě, minulý týden jsem si pořádně naložil, proto jsem začal až po Velikonocích," říkal David Kostelecký, olympijský vítěz v trapu z Pekingu . „Také to vítám, i když závody jsou v nedohlednu. Otázkou je, kdy a v jakém rozsahu budou povoleny závody doma. Možná to bude Dukla proti Kometě v Hradci a odveta Kometa proti Dukle u nás v Brně," říkal s úsměvem Jiří Lipták.

Můžeš, Jiří Lipták je připraven trefit.

Ivana Roháčková

Světové poháry byly zrušeny, evropský šampionát v brokových disciplínách v Chateaurouxu a olympijská kvalifikace v kulových disciplínách v Plzni byly přeloženy zatím na podzim, bez přesného termínu.

„Chystal jsem se na květen, ale přeložení bylo nutné. Musím být ve střehu a trénovat, abych byl co nejlépe připravený, až příslušné federace řeknou termín. Vybojovat si účast v Tokiu je pořád priorita a cíl. Uvidíme, jestli mi tahle pauza pomůže nebo uškodí. Začali jsme minulý týden a hned sto padesáti ranami za den, to je vlastně celý dvoudenní závod v pár hodinách. Pravidla máme přísná. Střílíme ve dvojicích, daleko od sebe a kouká na nás z větší vzdálenosti trenér. Já mám jako parťáka Miloše Slavíčka a dohlíží na nás Jan Sychra, který má ve sbírce snad nejvíc medailí ze všech českých skeetařů," konstatovala současná světová jednička v brokové disciplíně skeet Tomáš Nýdrle.