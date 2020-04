Chrudim jako vítěz ligy? Pro mě jen vítěz základní části, říká kouč futsalové Sparty

Nedostali šanci porvat se v play off o obhajobu mistrovského titulu. Vítězem soutěžního ročníku futsalové Varta ligy byl od stolu určen tým Chrudimi. Kouč Sparty Beni Simitči je zklamaný z výsledného řešení. „Za mě je to řešení špatné," tvrdí Simitči. Tuší, že současné dění bude mít na celý futsal ekonomický dopad, ale také slibuje, že se Sparta popere za rok o mistrovský titul. „Chceme ho ale získat na hřišti," vyhlásil.

Chrudim vedla tabulku o tři body dvě kola před koncem základní části a Výkonný výbor rozhodl, že bude vítězem soutěžního ročníku. Sparta byla až třetí. Co se vám na verdiktu nepozdává?

Tabulku neřeším, vždyť ještě neskončila základní část. My jsme třeba v jejím posledním kole měli hrát s Plzní, věřím, že bychom vyhráli a skončili druzí. To bylo před play off naším cílem. Současná tabulka není tabulkou pravdy.

Jak se měla celá situace podle vás vyřešit?

Čekal jsem, že se třeba Výkonný výbor podívá, jak celou situaci vyhodnotila jedna z nejlepších evropských soutěží - portugalská liga. Tam skončila sezona bez vítěze. Nebo se měla anulovat celá liga. Vždyť před námi bylo play off, to určuje mistra.

Rozhodnutí Výkonného výboru předcházelo hlasování klubů. Většina souhlasila, že vítězství v soutěži patří Chrudimi...

Většina klubů byla pro, ve druhé polovině tabulky jsou kluby fungující na amatérské bázi, hráči tam nemají profesionální smlouvy. Oni tímhle rozhodnutím ušetřily peníze za dopravu, haly, hráče platí jen za odehraná utkání. Takže ty kluby neuvažovaly o Spartě nebo Teplicích.

Právě Sparta a třeba i Teplice vyjádřily nespokojenost s tím, jak to dopadlo.

Já jako Beni Simitči si myslím, že to nebylo šťastné rozhodnutí. I když ho musíme respektovat. Myslím, že my i Teplice bychom byli pro ukončení ligy bez vítěze. To mi dává logiku. Nebo se to dá vykládat ještě takto. Futsal spadá pod amatérské fotbalové soutěže a podívejte se, jak to dopadlo tam (soutěže byly ukončeny, nikdo nepostupuje a nesestupuje). A co udělala hokejová extraliga? Taky mistra nevyhlásila.

Vy jste už před časem poslal domů zahraniční hvězdy, tušil jste, že se liga nedohraje?

Přemýšlel jsem o celé věci, viděl situaci v Číně, pak v Itálii, bylo jasné, že stav nouze se tu protáhne. Nemohli jsme se ani sejít, rozhodovalo se na dálku. Ale ve výsledku jsme si řekli, že bude nejlepší hráče poslat domů, zavíraly se hranice. Byl to logický krok a dovolím si říct, že správný. Jsou doma s rodinami a zdraví.

Slovenský hokej vyhlásil mistra, nakonec ale Banská Bystrica o pomyslnou korunu krále přišla. Chcete dosáhnout podobného verdiktu, nebo vám jde o to, být připravený na podobnou situaci třeba do budoucna?

Asi to celé nebude jen tak, UEFA samozřejmě vše sleduje. Nechci předjímat, co se stane a jak to bude. Vždyť se tady teď mluví o Chrudimi jako o vítězi současného ročníku, schválně se nemluví o mistrovi...

Sparta neobhájila mistrovský titul, ani nemohla... Už máte nějaký ohlas od klubových sponzorů?

Samozřejmě jde kromě sportovních výsledků o ekonomiku, co sponzoři řeknou, když se podívají, jak to dopadlo. A zákonitě mohou ztratit důvěru. Ještě jsme s nikým nejednali, teď se řeší koronavirus, pochopitelně. Doufám, že sponzory přesvědčíme, aby náš klub podporovali dál.

Hrozí, že poteče do futsalu všeobecně méně peněz?

Bohužel ano. Budeme se muset připravit na to, že budeme stavět nový kádr, který bude silný, ale určitě nebude takový, jaký jsme měli v téhle sezoně. Myslím, že všeobecně půjde do sportu méně peněz. Na to se musíme nachystat, realita může být tvrdá.