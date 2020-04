Sáblíková vyrazila trénovat na letiště i s berlemi

Výjimečné okamžiky a prostor pro trénink zažila Martina Sáblíková. Česká rychlobruslařka vyrazila na Letiště Praha i o berlích, aby se zapojila do projektu, kde bude postupně šest českých vrcholových sportovců trénovat zaměstnance letiště. Nakonec došlo také na výzvu, do které se olympijská vítězka pustila i s parťačkou Nikolou Zdráhalovou.

Na úvod se pustil do tréninku Jarda, který dvacet let odbavuje kufry pasažérů. Tisíce zavazadel denně musí vzít do rukou. Teď si zasportoval s olympijskou vítězkou, i když ta dorazila indisponovaná.

„Přeskakovala jsem potůček při běžeckém tréninku. V okamžiku doskoku jsem špatně došlápla a zlomila si kost, která vede od malíčku k patě. Musela jsem do nemocnice a na čtyři týdny dostala sádru," vysvětlila Sáblíková nehodu. Trénoval nemohla, ale svoji roli dvaatřicetiletá majitelka šesti medailí z olympiády zvládla. Když bylo potřeba, pomohla si berlí.

Kteří sportovci makali na letišti a co předvedli?

"Mě by zajímalo, jak jsou na tom holky s kliky, kolik by jich zvládly," vyzval na závěr nečekaného setkaní Jarda obě české reprezentantky. A nebude jediný, všichni sportovci Olympu Praha budou na závěr letištního drilu vystaveni měření sil. Každý zažije něco jiného. Kolik kliků nakonec daly české rychlobruslařky?

"Doufám, že kost dobře sroste a budu moct zase kvalitně trénovat," přeje si Sáblíková, která při svých dalších cestách bude poznávat letiště opět jako pasažérka. Výjimečný okamžik trenérky s berlemi skončil...