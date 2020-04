Svlékla dres a fanoušci jsou ve varu. Krásná Slovenka jich má milion a půl

Kdepak cyklistický dres. Ten už dávno svlékla, když pochopila, že na kole do velkého světa neprorazí. Půvabná Slovenka, která se nyní specializuje na oblast fitness a modeling, se konečně našla. Na sociálních sítích sleduje Lucii Javorčekovou milion a půl fanoušků, kteří jsou z příspěvků mladé dámy ve varu. Tu zveřejní snímek v bikinách, jindy se ukáže v rouše Evině. Vše ale doplňuje i radami, jak trénovat, nebo motivačními citáty.

Slovenská fitness modelka Lucia Javorčeková to s fanoušky umí.

Slovenská kráska naposledy poslala do světa obrázek, kde pózuje v malých bikinách. Prý hlavně kvůli tomu, aby potěšila fanoušky, kteří jsou kvůli pandemii koronaviru v domácí karanténě. Přidala i nápady, jak se v těžké době udržovat v kondici. Při pohledu na její krásné tělo musí všichni souhlasit, že recepty zabírají.

Sama Javorčeková ale přiznává, že doba je těžká i pro ni samotnou. „Po několika dnech výkyvů nálad, hněvu, úzkosti a častého sledování zpráv, jsem zjistila, že klíčem ke všemu je žít hlavně současností. Nic jiného neexistuje. Tolik z nás se obává toho, co bude v budoucnu, lituje minulosti a zcela ignoruje přítomnost. Ale ta je přece v danou chvíli nejdůležitější," cituje list The Sun slovenskou krasavici s postavou modelky.

Slovenská kráska Lucia Javorčeková dokáže fanoušky rozparádit. Na instagramu jich má milion a půl.

Instagram Lucie Javorčekové

„Strach vás ovládá, ovládá váš život, vaše vztahy, vaše rozhodování i náladu. Přemýšlejte o svém životě a věcech, které vás dělají starosti nebo způsobují stres. Napište je na papír a podívejte se na ně. Obvykle je to něco z budoucnosti, že?" pasovala se do role poradkyně bývalá slovenská cyklistka. „Máme to těžké, jsme zavření doma, ale i takové dny se dají užít s trochou legrace," dodala Javorčeková, která cyklistickou kariéru ukončila v roce 2018 bez větších úspěchů.

Pak se vrhla na práci DJky, hlavní náplní její práce je ale fitness modelka a fanoušci zbožňují její příspěvky na instagramu. Vydělává i reklamním focením. Na neúspěšnou cyklistickou kariéru může s klidem zapomenout. Mít milion a půl nadšených fanoušků, to může krásce závidět leckterá hvězda pelotonu.