Šachista Navara si zahrál s legendami a tvrdí: I Čech se může stát mistrem světa

Pětatřicetiletý David Navara už léta vládne českému šachu. Patří i do světové špičky a zahrál si proti legendám. V rozhovoru pro Sport.cz a Právo řekl, že i Čech se může stát mistrem světa a tímto sportem se dá i uživit.

Minulý víkend jste obsadil druhé místo v online domácím otevřeném šampionátu v bleskovém šachu a byl jste z toho hodně rozmrzelý...

Znechucený jsem nebyl proto, že jsem turnaj nevyhrál, ale kvůli tomu, že jsem bez vlastního zavinění ztratil bod a musel se s tím vyrovnávat v průběhu soutěže. Selhání internetu mě těsně před začátkem odhlásilo z turnaje, než jsem se znovu dostal do hry, byla moje první partie kontumována. V bleskových turnajích jinak prohrávám poměrně často a prakticky vždy si za to mohu sám. Druhé místo za daných okolností vnímám jako vítězství nad sebou samým, případně nad nepřízní osudu. Ve vzájemné partii jsem vítěze turnaje Alexeje Kislinského porazil. Za daných okolností však vyhrál turnaj zaslouženě.

Jak vůbec poznamenala váš sport nařízení spojená s koronavirem?

Naživo hrané turnaje se dnes prakticky nekonají, jelikož by to nebylo bezpečné. Věřím, že během pár měsíců se situace změní, ale tradičních turnajů asi ještě dlouho nebude tolik jako před nástupem pandemie.

Partie online asi nejsou to pravé...

Určitě to je lepší než nic. V současnosti se koná poměrně dost zajímavých internetových turnajů, ale osobně preferuji tradiční soutěže.

Momentálně nemůžete hrát ve vnitřních prostorách. Uměl byste si představit šachy venku, dva metry od soupeře a v rouškách?

Jako exhibiční utkání ano, jinak těžko. Viděl jsem na toto téma vtipné video, na němž hráči v rouškách přibíhají k šachovnici, před braním soupeřovy figury vše dezinfikují a následně odbíhají, aby mohl hrát soupeř.

V čem spočívá u šachisty individuální příprava?

Učíme se z partií těch nejlepších, studujeme novinky v oblasti zahájení, trénujeme řešení příkladů, doplňujeme si znalosti koncovek a analyzujeme vlastní partie, abychom věděli, kde jsou naše slabé stránky. Následně můžeme účinněji pracovat na jejich odstraňování.

David Navara na otevřeném šachovém MČR v Ostravě.

Fyzičku a běhání po lesích šachista asi nepotřebuje. Udržujete se nějak v kondici?

Většina špičkových šachistů a šachistek dbá na svou kondici, protože některé partie trvají i přes pět hodin, přičemž únava v závěru může vést k chybám. Rád chodím nebo běhám po lese, ale nijak systematicky nesportuji.

Máte své šachové vzory a potřebuje šachista trenéra?

Nemám žádný konkrétní vzor. Snažím se učit se od těch nejlepších to, v čem vynikají. Ale to se samozřejmě snáze říká, než dělá. Dobrý trenér může výrazně napomoci rozvoji mladého šachisty, případně mladé šachistky. U špičkových hráčů se častěji mluví o sekundantech a posouvá se i náplň práce. Sekundant může velmistrovi výrazně pomoci s přípravou na partie a ušetřit mu tím čas i síly.

Jaký úspěch považujete ve své kariéře za největší?

Vydařených turnajů jsem odehrál dost, ale jejich názvy by asi většině lidí mnoho neřekly. Jsem devítinásobným mistrem České republiky v klasickém šachu. To jsou takové ty několikahodinové partie, přebor se koná jednou ročně.

Česká šachová jednička David Navara (vpravo) se střetla s legendárním Rusem Anatolijem Karpovem.

PRÁVO/Dorian Hanuš

Sportovci někdy přiznají, že se jim při setkání s legendou jejich sportu třesou kolena, mají trému. Utkal jste se s některou z šachových legend a co se v takové situaci třese šachistovi?

Hrál jsem s mnoha legendami: s velmistry Kasparovem, Karpovem, Korčným i s téměř celou současnou špičkou. Když jsem soustředěný a mám dost času, bývám klidný. Jindy se mi mohou třást ruce, případně i figury, které v nich držím.

Může se český šachista někdy stát mistrem světa, co k tomu potřebuje?

Může. Aby se někdo stal mistrem světa, potřebuje talent, pracovitost, lásku k šachu i velkou podporu ve svém okolí. Finanční i časovou. To vše ve velké míře, konkurence je silná.

Kdy a jak jste se dostal k šachům a v kolika letech jste vyhrál svoji první partii?

K šachům jsem se dostal v šesti letech. Nudil jsem se, tak mi babička půjčila šachovou knížku. Odtamtud jsem se naučil pravidla, a protože jsem velmi chtěl hrát, rodiče mne přihlásili do klubu. První oficiální turnaj jsem hrál den po svých sedmých narozeninách. Bodů jsem měl málo, ale vyhrál jsem snad dvě partie.

Dá se spočítat, kolik jste přečetl šachové literatury a kolik času teorii věnujete?

Šachové literatury jsem přečetl velmi mnoho, obzvláště pokud smím počítat i časopisy. Pravda, během vysokoškolského studia jsem poněkud polevil, ale teď opět pravidelně čtu v angličtině, ruštině, němčině a češtině.

Šachista David Navara se svými nejbližšími po promoci v Karolinu.

archiv Davida Navary

Hraje v šachu roli i psychika, znalost soupeře, kterého byste vyvedl něčím z míry?

Rozhodně ano. Úmyslné vyrušování soupeřů je nekorektní, ale existují i zcela korektní způsoby, jak je vyvést z míry. Zvolit variantu, která jim nevyhovuje, nalákat do koncovky soupeře, který v této oblasti má mezery, využít toho, že soupeř je nenapravitelný optimista nebo že se mne naopak bojí. Příprava na konkrétního soupeře je velmi důležitá.

Na kolik tahů dopředu víte, co uděláte, nebo je to i otázka určité improvizace?

Různé situace si žádají různé druhy myšlení. V šachu i v životě. Před rokem jsem měl kalendář naplánovaný na více než půl roku dopředu, zatímco nyní chvílemi netuším, co přinese následující týden. Jsou místa, kde se potřebujete dívat do dálky, a místa, kde potřebujete dobře prozkoumat své nejbližší okolí. A s propočtem v šachové partii je to velmi podobné. Někdy se stane, že hráč spočítá variantu na dvanáct tahů dopředu, a přitom přehlédne už soupeřův následující tah.

Jak lze promýšlet tahy při bleskovém šachu, není to i o štěstí?

Štěstí v bleskovém šachu vidím spíše v tom, jak rychlý postřeh hráč má v době konání turnaje. V šachu nejde zdaleka jen o paměť a propočet, důležitou roli hraje i intuice. Současný mistr světa Magnus Carlsen prý kdesi řekl, že tah, který ho napadne jako první, obvykle bývá nejlepší. Samozřejmě není všechno tak jednoduché, ale dobře vím, co tím mistr světa myslel.

Lze vůbec v šachu vymyslet něco nového, nebo je to souboj nastudovaných partií a záleží na tom, kdo je umí lépe?

V šachu lze vymyslet mnoho nového, přestože prostoru pro tvorbu postupně mírně ubývá. Lze vymyslet něco nového v hudbě nebo v literatuře, když slova a noty jsou stále stejné... Pravda, v zahájení prostoru pro vlastní tvorbu výrazně ubylo, ale partie obvykle nekončí zahájením.

Při simultánních partiích se musíte rozhodovat okamžitě, v hlavě se nejspíš třeba dvacet rozehraných partií neudrží...

Zpravidla držím v hlavě jen jednu partii. Tu, kterou právě mám před sebou. Když k ní přijdu, vybavím si, o čem jsem uvažoval při předchozím kolečku. Pak pro mne partie do příštího návratu přestane existovat, protože mne čekají jiné.

Existuje v šachu něco jako jsou třeba tenisové grandslamy?

V šachu existují takzvané superturnaje, v nichž obvykle hraje okolo deseti hráčů absolutní světové špičky. Každý se během soutěže utká s každým.

Kolik turnajů a utkání za rok absolvujete?

Obvykle odehraji za rok zhruba 100 klasických partií, těch několikahodinových. Jinak ještě obvykle odehraji několik turnajů rychlejšími tempy.

Jak těžké je udržet se ve světové šachové špičce, a kolik je k tomu potřeba ELO bodů?

Je to těžké. Většina sousedů na žebříčku je mladší a popularita šachu celosvětově stoupá. Nejlépe to je vidět na příkladu Indie. Rating je jen číslo, ale je tu určitá paralela s pobytem v horách. Čím jste výše, tím obtížnější je se tam udržet. A úplně nahoru se dostane jen málokdo.

Mohou šachy třeba i velmistra uživit?

Určitě ano! U nás se několik lidí živí jenom hraním šachu a řada dalších to kombinuje s trenérskou činností. V současné době je tato otázka aktuálnější než dříve, i profesionální šach může být pandemií zasažen.

Čím si od šachů nejlépe odpočinete a nezdá se vám v noci o partiích?

O šachu se mi někdy zdá, ale nevadí mi to. Kdybych si vedl tréninkový deník, mohl bych si vykázat přesčas (usmívá se). Odpočinek není mou silnou stránkou, ale rád se projdu v přírodě nebo si něco přečtu.

Vystudoval jste Univerzitu Karlovu, v jakém oboru a věnujete se mu jako zaměstnání?

Vystudoval jsem logiku na Filozofické fakultě. Oboru se od té doby nevěnuji, ale studium mi mnoho dalo a vynaloženého času rozhodně nelituji.