Výzva Za zdravé Česko žádá vládu o povolení letních závodů venku

Iniciátoři výzvy tvrdí, že jsou schopni dodržet zpřísněná hygienická opatření. Týká se to především zázemí, kde se účastníci shlukují. "Jednak je to zpřísnění standardní hygieny, a to jak v zázemí, tak i na občerstvovacích stanicích, ale především organizování pohybu závodníků. Omezení počtu závodníků v uzavřených prostorách zázemí, výhradně bezhotovostní platby a třeba i zrušení vyhlašování vítězů," uvedl v tiskové zprávě Václav Skřivánek, ředitel závodů RunCzech.

Účastníci by se místo šaten mohli převlékat ve svých autech nebo přijet převlečení z domova. Ve společných prostorech by pořadatelé i závodníci mohli nosit roušku. Ta by ale byla zřejmě nereálná při samotných závodech, v letních teplotách by to mohlo být až nebezpečné. "Myslím, že by to nebylo při tom samotném výkonu, to by nedávalo smysl. Na trati je v mnoha případech člověk i sám. Jde spíš o to, aby byl chráněný v tom zázemí, kde jsou stovky lidí," řekla ČTK mluvčí RunTour Nikola Mráčková.

Pořadatelé argumentují, že se jejich závodů účastní především lidé v dobré fyzické kondici, což snižuje riziko nákazy koronavirem. Na tratích podle nich nebývají lidé v těsnějším kontaktu než na někdy přelidněných cyklostezkách nebo v hobbymarketech. "Výzvu podporuji, protože sportovat se má v přírodě, na zdravém vzduchu, kde je podstatně nižší riziko infekce než v halách či tělocvičnách," komentoval to Pirk.

Od vlády organizátoři žádají jasné stanovisko. "Potřebovali bychom vše rozběhnout v červnu, a to s jasně určenými pravidly. Často se o nás mluví v souvislosti s velkými sportovními akcemi, jako je fotbal nebo hokej. To je ale nesmysl, na stadiony chodí pár tisíc lidí. Závodů po celém Česku se účastní násobně více lidí. Tyto akce jsou navíc v pohybu a na čerstvém vzduchu v přírodě," uvedl jeden z iniciátorů výzvy Marek Tesař, mimo jiné pořadatel seriálu trailových závodů Běhej lesy.

Lidé už zaplatili startovné, pořadatelé investovali velké částky do příprav. "Jeden z našich seriálů připravujeme celý rok, pracuje na něm sedm lidí a třeba startovní čísla či medaile pro patnáct tisíc běžců na osmi závodech už máme dávno na skladě. To jsou pro nás obrovské náklady," řekl Tesař.

Na pořádání sportovních akcí pro veřejnost je navázána řada dalších subjektů, například dodavatelé časomíry, výrobci medailí a cen, sportovní oděvní a potravinářský průmysl a další. "Kvalifikovaným odhadem je to téměř miliarda korun a pracovní příležitost minimálně pro 160.000 lidí," tvrdí iniciátoři výzvy.

Za ideální považují pro začátek limit 3000 účastníků v jeden čas na jednom místě. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula se ale na pondělní tiskové konferenci nechal slyšet, že v létě budou hromadné akce zhruba do 200 lidí. Například běhů seriálu RunTour, který má od 20. června do 15. srpna naplánované zastávky v Ostravě, Brně, Českých Budějovicích a Olomouci, se na různých trasách účastní přes tisícovku lidí.

Pořadatelé, kteří už museli několik jarních závodů přeložit, pracují na náhradních variantách. "Máme těch scénářů víc, ale čekáme na rozhodnutí, které bude ve čtvrtek. Na základě toho se rozhodneme, co dál s tou sezonou," řekla mluvčí seriálu Mráčková.