Neuvěřitelný výkon, 200kilový chlap zvedl půl tuny! Brutální, uznal český silák

Neuvěřitelné! Jedno slovo, které vystihuje pár vteřin, které se odehrály o víkendu v Reykjavíku. Hafthor Björnsson se postavil před činku a zvedl 501 kilo na mrtvý tah. Poté si zařval a mohl být spokojený, tohle před ním na světě ještě nikdo nedokázal. Není se čemu divit, populární Ser Gregor "Hora" Clegane ze série Hra o trůny měří přes dva metry a váží 200 kilo! "Bylo to úplně brutální Zvedl to lehce a měl ještě velkou rezervu,“ okomentoval půl tuny Jiří Tkadlčík, český strongman, který sám zvedl 406 kilo.

Věřil jste, že rekord padne?

Popravdě jsem nevěřil, že tohle zvládne, protože tréninkové výkony na to neukazovaly. Při rozcvičce jsem si říkal, mohlo by to padnout a když jsem viděl samotný pokus na vlastní oči, tak to bylo úplně brutální Zvedl to lehce a měl ještě velkou rezervu.

V čem je tenhle silák zvláštní, on váží 200 kilo...

Ve světě strongmamů nejsou tyhle proporce až tak neuvěřitelný. Kluků, kteří mají okolo 200 kilo, je víc. Oni mají přes dva metry, a jsou to opravdoví golemové, největší z největších. Já jsem se s Hafthorem několikrát potkal, potřásli jsme si rukou, ale nejsem úplně jeho fanda. Eddie Hall a Brian Shaw, ty mám radši, ale musím uznat, že Björnsson je neuvěřitelně velký a silný. Osobně si nedovedu představit, že bych měl 200 kilo, proto závodím v kategorii do 105 kilo, tohle už je fakt brutální.

Jiří Tkadlčík a historický zápis, pokořil 406 kilo!

Archiv: Jiří Tkadlčík

Kde je hranice lidských možností na mrtvý tah?

Myslím, že jsme ještě daleko pod hranicí, 500 kilo je pořád málo. Dlouho byl rekord 460 kilo, ale to bylo bez dresu a bez trhaček, teď to bylo v dresu a s trhačkami, přesto bych výkon nesnižoval, pořád je na čince 500 kilo! Jde o obrovský tlak v těle a může se stát cokoliv. Myslím si, že hranice bude okolo 620 kilo, ještě máme co dělat.

Kolik vám chybí do půl tuny?

Mně chybí hodně. Já zvedl 406 kilo. Ten pokus před rokem mi přišel hodně lehký, byla tam rezerva, myslím tak na 415 kilo, což už je pro mě strašlivé číslo. Kdyby mi někdo řekl před čtyřmi roky, že tohle zvednu, tak bych nevěřil.

Jak se dá na taková numera trénovat?

Na taková čísla musí být speciální trénink. Musíte valit těžký mrtvý tahy, jedničky, člověk jde na hranici svých možností, přetrénovává se nervový systém. Člověk potřebuje pevný vazy a šlachy. Kdo chce být nejlepší v mrtvém tahu, ať trénuje mrtvý tah.

A co jídlo?

Proti takovým klukům mám velký rezervy. Nedávno jsem viděl, jak Brian Shaw jedl denně 20 tisíc kilokalorií, což je úplný nesmysl. Já sním 5 tisíc kilokalorií. Já strongmana dělám trochu jinak, snažím se být u toho trochu vyrýsovaný, nemůžu být tak veliký, když jezdím do 105 kilo. Do kategorie open nechci, to se mi až tak moc nelíbí, mám jinou filozofii.

Kdy se chystáte na závody, co plánujete překonat v roce 2020?

Vůbec nevím. Narodila se mi dcera, takže se snažím o ni hodně starat, chci být dobrý táta, a to spolkne dost času. K tomu koronavirus zamíchal kartami, plánovali jsme udělat galavečer rekordů, mistrovství světa je posunuto na neurčito. Jsem pořád v pohotovostní přípravě, polopřípravě, ale kdy budou závody, nevím. Přesto věřím, že ještě laťky posunu.