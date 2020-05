Smůla! Zlého Káju dělila jedna šipku od senzačního postupu!

Byl blízko parádního úspěchu. Možná ani nečekal, jaký kousek ho bude dělit od senzace. Nakonec však nejúspěšnější český hráč současnosti Karel Sedláček jedinečnou příležitost porazit i podruhé v kariéře předloňského mistra světa Roba Crosse, a tím se hned ve své premiéře na PDC Unibet Home Tour dostat do play off, nevyužil. Šipkař Zlej Kája vedl v premiéře v online hře v přímém souboji o postup do vyřazovací části turnaje nad nedávnou světovou dvojkou 4:0 na legy, měl dokonce 3 mečboly, přesto nakonec s Angličanem prohrál 4:5 a z postupu se radoval soupeř.