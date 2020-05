Senzace! První Čech v kanadském fotbale, Pae ohromil skauty Edmontonu

CFL svými pravidly připomíná americký fotbal a po slavné NFL je považována za druhou nejkvalitnější soutěž v tomto sportu. I proto bylo velkým překvapením, že byl rodák z Prahy vybrán na draftu takhle brzy. „Ani jsem draft nesledoval, hrál jsem s bráchou na playstationu, když mi zavolal generální manažer Edmontonu. Původně jsem hovor ani nechtěl vzít, než mi došlo, o co se jedná. Byl to neuvěřitelný pocit," líčil.

Pae dělal devět let gymnastiku, zkoušel to i s basketbalem, ale až v americkém fotbale v dresu Prague Lions dovedl naplno využít svých tělesných proporcí (194 cm, 85 kg) a atletických předností. Hned po první sezoně (2015) obsadil druhé místo v anketě ČAAF Objev roku. O rok později to s Lions dotáhl až do Czech Bowlu domácí Paddock ligy.

O Alainovy služby následně projevil zájem ottawský univerzitní tým Gee-Gees. Jenže on nesplnil jazykové testy. „První půl rok jsem tak strávil na dvou místech. To byla sideline, z níž jsem sledoval tréninky a knihovna, kde jsem se učil angličtinu. Začátky byly neskutečně těžké," poznamenal. Do týmu se tak dostal až v roce 2017.

Pae patřil mezi nejlepší nováčky konference OUA, ale zároveň byl paradoxně také „veteránem". „Tu soutěž mohli hrát jen hráči do 24 let a mně bylo čtyři dny před dalším ročníkem už 25. Takže jsem se o čtyři dny nevešel do limitu. Proto jsem mohl s týmem jen trénovat," vysvětlil následnou osmnáctiměsíční nucenou herní pauzu Pae.

A taková přestávka byla na cestě do vysněné CFL velkou komplikací. Jeho šancí bylo získání kanadského občanství. „Měl jsem štěstí v tom, že můj táta se do Kanady zhruba před patnácti lety přestěhoval, takže jsem měl právo na trvalý pobyt už při studiích na FTVS. I tak jsem však musel projít různými pohovory a schvalovacími procesy. Do draftu bych to vlastně ani nestihl, nebýt doporučení od vedení CFL, které pomohlo vše urychlit. Byly to nervy, ale občanství jsem získal zhruba měsíc před draftem," uvedl Pae.

Skauti ihned zbystřili. Všech devět klubů CFL zaujal svou rychlostí (40 yardů, tedy 36,5 metru, zvládne uběhnout za 4,65 sekundy) a nakonec po něm sáhl Edmonton. „Vzít kluka, který dva roky nehrál, byl pro ně velký risk, ale říkali mi, že se jim líbí moje fyzické přednosti a ty se na rozdíl od fotbalu naučit nedají. Prostě mě vidí jako atleta a to ostatní do mě dostanou. Chci jim nyní dokázat, že jejich volba byla správná," pravil odhodlaně český hráč.

Otázkou je, kdy k tomu dostane příležitost. Sezona kvůli pandemii koronaviru začne nejdříve až v červenci. Každopádně jej čeká něco výjimečného. Eskimos hrají domácí zápasy na Commonwealth Stadium (The Brick Field) s kapacitou 60 081 diváků. „Navíc mají špičkové zázemí. Najdete tam vše od hřiště po saunu, fyzio, masáže, dokonce i kadeřníka tam mají. Já tam budu bydlet, mě odtamtud nikdo nedostane," dodal Pae s úsměvem.