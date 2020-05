Kluby baseballové MLB chtějí zahájit sezonu v červenci

Sezona MLB měla začít 26. března, kvůli pandemii koronaviru ale byl start odložen na neurčito. Aby se mohla baseballová soutěž v létě jako první z velkých severoamerických lig rozjet, musí hráčská unie souhlasit s návrhy klubů.

Ty mimo jiné chtějí, aby si majitelé s hráči rozdělili výnosy půl na půl, na což ale podle ESPN odbory nebudou chtít přistoupit. MLB jako jediná z velkých soutěží nemá systém platových stropů a tento návrh by v podstatě znamenal jeho zavedení.

Kluby dále plánují, že sezona bude zkrácena téměř o polovinu. V základní části by mužstva místo obvyklých 162 zápasů odehrála 82 duelů, aby se omezilo cestování, střetávaly by se více týmy ze stejných oblastí a kvůli zvýšení příjmů by se počet klubů v play off rozšířil z deseti na čtrnáct.

Šíření nemoci covid-19 prakticky ochromilo každodenní život v USA a vyžádalo si více než 81 tisíc životů.