Kvalifikace s Forewerem? Na první dobrou, těší Opatrného. Na OH připravuje další eso

Letos v jejich konání už nevěříte?

Jsem zdrženlivej. Za sebe tvrdím, že když se rozběhnou příští rok, bude to dobrej úspěch. Nemyslím, že by si pořadatel mohl vybírat a nepozvat na ně třeba italské nebo španělské jezdce. Nebyla by to dobrá vizitka pro Mezinárodní jezdeckou federaci. Podle mého názoru budeme rádi, když si od července zazávodíme na národní úrovni.

Jak velká je to pro vás komplikace?

Z hlediska nárůstu nových zkušeností je to pro koně trošku problém, ale pro všechny je to stejný a není to až taková změna. V Čechách máme taky spoustu krásných závodů a když se domluvíme s pořadateli, můžeme udělat i větší národní závody, kam se sjede celá naše špička a můžeme si malinko předtestovat příští olympijský rok.

S Forewerem jste zkraje března v rámci šestitýdenní španělské Sunshine Tour splnil hned na první pokus limit pro účast na OH. Kvalifikační Grand Prix na úrovni CSI4* jste po bezchybném výkonu navíc vyhrál. Co jste v tu chvíli prožíval?

Samozřejmě jsem byl nadšenej, že se mi to povedlo splnit na první dobrou. Potvrdil jsem jezdecké kvality a taky fakt, že když o něco jde, dokážu udělat výsledek. Pochopitelně i mladej Forewer ukázal svoji sílu a je to zkrátka jeden ze stoprocentních adeptů na účast v Tokiu.

Kvalifikaci máte v kapse a vzhledem k odložení Her i výhodu. Forewer může ještě rok sbírat cenné zkušenosti...

Stoprocentně. Některým se posunutí olympiády na příští rok nehodí, protože koně až moc zestárnou a jejich zdravotní stav je vždycky na vahách. Nevědí, jestli je ještě rok udrží ve stejné formě. Síla u těch starších koní je už malinko slabší, ale mně se to naopak hodí, protože Forewer mi dospěje. Bude mu deset let, tedy v nejideálnějším věku.

Od konce ledna máte ve stájích dalšího špičkového valacha Gentlemana van het Veldhof, kterého vám poskytla do přípravy na OH majitelka společnosti V Team Prague Marie Vítková. Jak celá akce vznikla?

Gentlemana koupili zkraje loňského roku, jezdil jim ho irský jezdec David Simpson. Účastnil se s ním velkých závodů a měl skvělé výsledky. Irská federace vyjádřila přání, aby ho přepsali za Irsko, kdyby jim náhodou vypadly některé koně, aby měli rezervní jezdce s náhradními koňmi. Ale když se paní Vítková dozvěděla o účasti českého týmu v Tokiu, tak mě oslovila a chtěla, aby Gentleman startoval v Tokiu za ČR. Byl jsem strašně moc rád, mám teď v přípravě dva špičkové koně a můžu vybírat, který bude zrovna v lepší formě nebo by některého potkalo zranění.

Gentlemana jste rovněž bral v únoru na tradiční Sunshine Tour, kvalifikaci na OH však zatím neabsolvoval...

Měl ji zkusit o posledním víkendu, bohužel už neskákal, protože ho kvůli pandemii zrušili. Ve Španělsku to byly s ním moje první závody. Potřeboval jsem ho trošku poznat a seznámit se. Jak ho jezdit, jestli v pomalejším nebo svižnějším tempu... Vzhledem ke koronavirové situaci budou ale možná ke konci roku nebo zkraje příštího některé závody dovypsány jako kvalifikační, šanci tedy s ním určitě ještě mám.

Jak se vám ve Španělsku jevil?

První víkend úplně skvěle. Pak jsme oba padli do malé krize a trochu se hledali. Ale předposlední víkend, kdy jsem s ním startoval v soutěžích s výškou překážek do 150 cm a obsadil šesté místo, nám už výkonnost zase vzrůstala. Měl to těžší, protože se musel popasovat s kompletní změnou tréninku. Ale myslím, že je to opravdu dobrej kůň.

Je podobně jako Forewer hodně speciální?

Právě že ne. Je úplný opak, na všechno úplně pohodovej, ničeho se nebojí. Třeba s Forewerem musím první den skákat menší parkur, ale s Gentlemanem můžu jít rovnou na těžkej. Vůbec mu nedělalo potíž, jestli šel na trávě nebo na písku. Je na něm zkrátka vidět, že už je vyspělej. Je mu 14 let a jeho zkušenosti jsou znát.

Právě ve Španělsku jste se s partnerkou Natálií Roučkovou dozvěděli o těhotenství reprezentační kolegyně Zuzany Zelinkové. Dojala vás novina?

Jo, olympiáda je krásná věc, ale na světě neexistuje nic víc než rodina. Člověk je třeba z něčeho naštvanej a něco se mu nepovede. Pak ale přijde domů a vidí svoje děti (synové Patrik a Oliver), jak se radují z blbosti. Strašně se těším na OH, dělám pro ni všechno, ale nic víc, než rodina fakt není. S Natálkou jsme Zuzku podpořili. V tu chvíli věděla, že o olympiádu přichází, ale že se jí zase něco nového startuje v životě. O odložení Her tehdy samozřejmě ještě netušila...

Jak vůbec trávíte dlouhý čas v karanténě?

Musím říct, že jsem neudělal tolik domácích prací za život jako právě teď (smích). Kolem baráku, na zahradě... Samozřejmě život na ranči znamená výhodu, i pro děti je to fajn. Naši kluci jsou divocí a nevím, jak by to zvládali, kdyby nemohli vyjít ven a blbnout.