Do "Velké" je přihlášeno 30 koní včetně posledních tří vítězů

Po prvním kole přihlášek na letošní Velkou pardubickou figuruje na seznamu kandidátů na start třicítka koní včetně vítězů tří posledních ročníků, kterými jsou No Time To Lose, Tzigane du Berlais a Theophilos. V druhém kole bude možné koně přihlašovat do 24. září, 130. ročník slavného překážkového dostihu je na programu 11. října a předcházet mu mají přes komplikace způsobené pandemií koronaviru tradičně čtyři kvalifikační závody. V uplynulých dvou letech bylo na startu "Velké" vždy dvacet koní.