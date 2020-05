Arrows Ostrava bude útočit na mistrovský hattrick bez cizinců

Ve stínu fotbalu se jako první v Česku rozběhne v pátek třemi zápasy extraliga v baseballu. A jízdní řád soutěže nabídne hned v úvodním kole souboj dvou nejúspěšnějších českých týmů posledních let. Vládce dvou posledních ročníků, Arrows Ostrava, přivítá na svém stadionu v Porubě jednadvacetinásobné šampiony Draky Brno (19 hodin).

„Kvalitní zimní přípravu nám sice narušila nařízená omezení, i tak jsme se dokázali individuálně připravovat a udržovat v kondici, abychom byli připraveni na jakoukoliv sezónu," uvedl ostravský manažer Aleš Navrátil.

Sezona se uskuteční v omezeném režimu. Na tribunách bude minimálně v prvních kolech minimum diváků, zkrátila se základní část, zmenšil se počet zápasů v semifinále i v Czech Series. Kluby také mohou využít cizince jen trvale žijící na území Česka. „Naše cesta je stále stejná, hrát baseball, který by bavil diváky, aby se na nás chodili dívat a povzbuzovali nás. My se budeme naopak budeme snažit uhrát co nejlepší výsledek. Znovu budeme chtít dát dostatek prostoru mladým hráčům, aby získávali zkušenosti. Letošní sezona bude bez cizinců což nahrává právě týmům, které se snaží pracovat s mládeží a vychovávat si tak své vlastní hráče," dodal Navrátil.

Úspěšné období Arrows Ostrava začalo v roce 2017, kdy se po dlouhých letech probojovali až do finále ligy, kde podlehli Drakům Brno. O rok později už ve finále uspěli a slavili svůj historiky první titul. V minulé sezóně vyhráli základní část a následně si poradili s pražskými Eagles ve finálové sérii jednoznačně 3:0 na zápasy.

„Ukázali jsme, že první titul nebyla náhoda. Pracovali jsme na tom, aby to byl dlouhodobě udržitelný cíl. Vítězství v základní části možná bylo trochu nad plán, ale výborně jsme se tak naladili na nadstavbu, kde nám vyšel každý zápas, který jsme hráli," vrátil se k minulé sezoně dlouholetý kapitán reprezentace Jakub Malík, kterého čeká už šestnáctá extraligová sezoně.

„Musím říct, že po loňské sezóně, kdy toho bylo opravdu hodně, jsem měl trochu osobní motivační krizi. Ale když jsem se dostal do tréninku, tak jsem se do toho vrhl celkem po hlavě a těším se na nový ročník. Po fyzické stránce jsem slušně připravený a snad to bude dobré," uvedl pro basebal.cz Malík.