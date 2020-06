Schválenou miliardu chceme vyplatit neprofesionálním organizacím už v létě, říká šéf Národní sportovní agentury Hnilička

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, který umožní rozdělovat Národní sportovní agentuře finance již letos. Díky tomu může vypsat dotační program na podporu sportovišť zasažených koronavirovou krizí. Bylo těžké ho prosadit?

V politice nikdy nic zadarmo nedostanete, ale naštěstí většina kolegů z Poslanecké sněmovny a ze Senátu si je vědoma, jak moc tvrdě současná epidemiologická situace zasáhla český sport a změnu zákona podpořila. Pokud by zákon, který legislativně rozšiřuje působnost Agentury o možnost vyplácení finančních prostředků na podporu sportu již v tomto roce neprošel, nebyla by jiná cesta, jak českému sportu pomoci. Rok 2020 je, co se týká agendy financování sportu přechodný – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyplácí finance z dotačních programů, ale nové již vypisovat nemůže. Národní sportovní agentura podle původního plánu naopak mohla vypisovat nové dotační programy, ale finance rozdělovat až od 1. ledna 2021. Nyní díky schválenému návrhu zákona budeme moci vypsat program na podporu krizí zasaženého sportovního prostředí Covid sport a ještě v letos vyplatit finance.

Máte už připravený dotační program a kdy se dostane k těm, kterým by měl pomoci?

Na dotačním programu Covid sport jsme intenzivně pracovali posledních několik týdnů. Jedná se o program, který podpoří zejména sportovní organizace, které provozují sportoviště nebo je mají v dlouhodobém pronájmu a musela být kvůli epidemiologické situaci uzavřena. V některých případech může neschopnost sportovních organizací hradit závazky spojené s provozováním sportovních zařízení způsobit přerušení dodávek energií, vody, tepla, chladu, případně poskytování jiných služeb, jejichž zajištění je pro správu sportovních zařízení nezbytné i v době, kdy jsou zcela uzavřena. Přitom jejich příjmy byly vinou uzavření sportovišť na nule a neměly z čeho tyto energie hradit. V tom by jim měl pomoci Covid sport.

Rozdělena bude miliarda korun, podle jakých kritérií?

Bude rozdělena do tří kategorií – pro sportovní organizace provozující sportovní zařízení, které jsou postiženy negativními dopady nouzového stavu spočívajícími v nutnosti uzavření či omezení sportovního zařízení, přičemž s provozováním daného sportovního zařízení souvisejí fixní náklady, které musí provozovatel hradit bez ohledu na skutečnost, že je sportovní zařízení zcela či zčásti uzavřené.

Druhou kategorií jsou sportovní organizace organizující či spoluorganizující sportovní akci, která je postižena negativními dopady nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti zrušit, odložit či omezit sportovní akci, přičemž na konání dané akce byly sportovní organizací marně vynaloženy nutné náklady, které nelze využít pro odloženou, omezenou či jinou akci v budoucnu.

Třetí kategorie je určena pro sportovní organizace, které musely uhradit nájemné za užívání sportovního zařízení i za dobu, kdy nebylo možné v důsledku vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření toto sportovní zařízení zcela či zčásti využívat ke sportovní činnosti.

Kdy mohou sportovní organizace peníze očekávat?

Po schválení vládou vypíšeme co nejrychleji program Covid sport a budeme přijímat žádosti. Předpokládám, že ještě v červnu začneme žádosti zpracovávat. Vzhledem k tomu, jak moc bylo sportovní prostředí koronavirovou krizí zasaženo, očekáváme jich tisíce. Rychlost vyplácení financí sportovním organizacím záleží na množství podaných žádostí, ale předpokládám, že by vyplácení mohlo proběhnout během letních měsíců.

V této době měla Národní sportovní agentura postupně přebírat kompetence od MŠMT. Stihli jste vůbec realizovat něco z plánů, než začal stav nouze?

Přebírání kompetencí a delimitace zaměstnanců je naplánovaná podle zákona na celý rok 2020, tudíž určité procesy již proběhly. Krize nás ovšem zasáhla v nejhorší možnou chvíli, přímo uprostřed předávání kompetencí. Podle harmonogramu, který jsme až do krize dodržovali, jsme měli v prvním pololetí tohoto roku zabezpečit chod Agentury po organizační, systémové, IT a personální stránce. Již od Nového roku u nás funguje Oddělení koncepce sportu a rovněž vznikly dvě Oddělení dotací ve sportu.

V čem se pro Agenturu situace nejvíc změnila?

Zejména v tom, že původní harmonogram počítal s vypisováním dotačních programů na podzim letošního roku a s jejich vyplácením v roce 2021. Tomu byla uzpůsobena personální i finanční situace v agentuře. A najednou je potřeba co nejdříve vypsat dotační program Covid sport a ihned jej vyplatit. S tím nikdo nepočítal a nebyly tomu uzpůsobené kapacity, zejména chybějí ti zaměstnanci, kteří mají dotace připravovat a zpracovávat. Přesto se podařilo i díky spolupráci s ostatními rezorty program Covid sport ve velmi krátké lhůtě připravit, za což bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům Národní sportovní agentury, kteří se na jeho přípravě podíleli. Pevně věřím, že se personální kapacity v Agentuře podaří co nejrychleji posílit tak, abychom byli schopni peníze ze záchranného programu Covid sport rozeslat sportovním organizacím co nejdříve.

S čím se na vás kromě žádosti o pomoc obracejí sportovní spolky a kluby?

Nejvíce s nimi konzultujeme výklad aktuálních bezpečnostních opatření a jejich účinnost v oblasti sportu. Týdně vyřizujeme stovky dotazů jak přes telefon, tak přes e-mail. Dotazy byly nejčastěji při uvolňování opatření na možnosti sportování ve venkovních a vnitřních sportovištích, na omezení počtu sportovců na jednom sportovišti či na rozestupy mezi jednotlivými sportovci a ostatními osobami na sportovištích. A samozřejmě na nutnost nosit při aktivním sportování roušky. To vše už je vyřešeno.

Bývalý hokejový brankář a poslanec Milan Hnilička před Poslaneckou sněmovnou.

Vlastimil Vacek, Právo

Bylo obtížné přesvědčit vládu o uvolnění alespoň některých opatření, aby se znovu mohlo začít sportovat, byť v omezené míře?

My jsme vedli intenzivní komunikaci zejména s ministerstvem zdravotnictví. Naše návrhy na uvolňování opatření musely vždy nejprve posoudit epidemiologové, odborníci ministerstva a ministr zdravotnictví. Pokud přijaly naše návrhy pozitivně, pan ministr Adam Vojtěch je předložil na vládu ke schválení. Debaty byly velmi věcné a přínosné, neprosadili jsme sice vše, ale myslím, že se podařilo dostat lidi zpátky ke sportování rychle.

Sportovci chápou, že společnost řeší daleko závažnější problémy, sami pomáhají, má vůbec sport šanci dostat peníze, které byly schváleny v původním státním rozpočtu na tento rok a kolik jich bude?

To záleží na vyjednávání, ale myslím že ta šance tu určitě je. Paradoxně naopak současná epidemiologická krize ukázala, jak je sport pro zdraví národa a pro stát extrémně důležitý – nejméně náchylnou skupinou obyvatel k onemocnění jsou sportovci a lidé žijící zdravým životním stylem. To si uvědomily i země, které koronavirová krize postihla mnohonásobně více než nás jako například Itálie nebo Švýcarsko. I přes ohromné výdaje v souvislosti s koronavirou krizí tyto země již před zhruba měsícem schválily mimořádné částky v řádech miliard zejména na všeobecný a amatérský sport.

Na kolik lze už nyní odhadnout ztráty?

Vzhledem k tomu, že koronavirová krize pořád probíhá, nelze v současnosti vyčíslit veškeré ztráty ve sportovním prostředí. Určitě se ale budeme pohybovat v řádech miliard korun.

Využíváte v této situaci radu pro sport, v níž působí sportovní osobnosti jako například Kateřina Neumannová, Jaromír Jágr či Pavel Nedvěd?

Jednoznačně. V této koronavirové krizi se naopak význam Národní rady pro sport ještě zvýšil. Každý den jsem v kontaktu po telefonu s několika členy rady, se kterými řešíme vše, od podmínek dotačního programu Covid sport až po zjišťování škod, které krize způsobila.

Jak spolupracujete s ČOV, ČÚS a Sokolem?

Už tím, že vedoucí představitelé těchto tří organizací jsou v Národní radě pro sport. Jedná se o největší zastřešující a významné sportovní organizace v České republice, se kterými konzultujeme v současné době zejména dopady krize na jednotlivé sportovní organizace a svazy a možnosti jejich podpory.

Troufnete si odhadnout, kdy se situace ve sportu alespoň přiblíží k normálu a vy se vrátíte ke své práci, kterou jste měli na tento rok naplánovanou?

Já pevně doufám, že již na podzim by mohlo sportovní prostředí fungovat bez velkých omezení. Otázkou je, jestli budou povoleny desetitisícové návštěvy na fotbalové a hokejové lize, ale veřejnost, děti a amatérští sportovci snad budou moci sportovat tak, jak byly před krizí zvyklí. Co se týká naší práce, tak my musíme dodržovat harmonogram krize nekrize – pokud bychom nevypsali na podzim dotační programy na rok 2021, tak budou mít kluby a svazy ještě větší problémy než v současné koronavirové krizi. Je to velmi náročné, ale děláme vše pro to, abychom dodrželi celoroční harmonogram.