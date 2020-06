Arrows porazili Tempo a mají pátou výhru v sezoně

Celý zápas v Ostravě byl symbolickým poděkováním baseballistů všem, kteří se svou prací podíleli na tom, že česká extraliga byla první v Evropě, která zahájila soutěž.

Tempu vyšel skvěle začátek utkání. Lead off Matěj Bužga dostal metu zdarma a Marek Minařík pak odpálil homerun do středního pole, kterým zajistil pro svůj tým dva body. „Znám se s Ondřejem z reprezentace, vím, co hází, to mi určitě pomohlo," komentuje vydařený úvod zápasu. Minařík se pak postavil jako startující nadhazovač proti nejlépe pálícímu týmu soutěže. Arrows se podařilo dostat na mety, ale dva strike outy pomohly obraně Tempa vyváznout bez obdrženého bodu.

Ostravskému týmu se podařilo otočit skóre v dohrávce 4. směny. Po odpalech a několika pochybeních obrany Tempa získal celkem 4 body. V další části hry už kralovali nadhazovači. Marek Minařík vydržel na kopci 6 směn a sám zajistil 8 outů. Do koncovky utkání ho vystřídal David Nevěřil, který do té doby hrál na 2. metě a svou roli zvládl dobře, nepřipustil žádný doběh. Zápas tedy skončil výhrou Arrows 4:2, tým si připsal páté vítězství v sezoně. Odveta se hraje v sobotu od 16:00 v Praze.

Za Arrows odházel celé utkání Ondřej Satoria, zapsal si devět SO, z toho tři na začátku posledního inningu. „V první směně na mě pálkaři Tempa skočili a bylo jasné, že to bude těžký zápas. Ale postupem doby jsem si více věřil a jsem rád, že jsem vydržel celé utkání," kvituje ostravský hrdina. „Pauza kvůli koronaviru mi paradoxně prospěla, hodně jsem běhal, abych byl v kondici, protože bylo jasné, že budeme mít méně nadhazovačů," dodává.

Olympia se držela

Hrdinou Tempa byl Marek Minařík, který k dobrému výkonu na kopci přidal také dva dobré odpaly, včetně homerunu a zahrál si i v zadním poli. „Homerun byl super. Na kopci se mi dařilo, ale pak jsme to pustili v jednom inningu, a pak už jsem měl hodně nadhozů a musel střídat. Ale výměna se povedla, David to dohrál výborně," líčí Minařík. Na pálce se dařilo Radimu Novotnému a Jakubu Kubicovi, který se dostal v každém svém startu na první metu, a navíc přidal i výborné zákroky v poli.

Draci Brno prohrávali v zápase s Olympií Blansko až do 5. směny 0:2, ale pak se jim podařilo srovnat a díky silnému závěru nakonec zvítězit 9:3. Olympia se držela, ale po vystřídání Štěpána Havlíčka Tomášem Hrbkem se Draci dokázali přece jen více prosadit. Stoprocentní navíc nebyla ani blanenská obrana, která zaznamenala tři chyby.

Vítězný complete game zahrál Radim Chroust, svůj dobrý výkon potvrdil třemi SO v řadě v dohrávce poslední směny, kdy se Olympii podařilo naplnit všechny mety. Draci tak získali svou čtvrtou výhru v sezoně, tři dobré odpaly si připsal Jakub Hajtmar. Odveta se hraje v sobotu v Brně od 14:00.

Baseballová extraliga: Arrows Ostrava - Tempo Praha 4:2 Olympia Blansko - Draci Brno 3:9