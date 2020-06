Český supertalent o svém předčasném konci: Tělo už to nezvládalo

Anna Dušková a Martin Bidař, talentovaná sportovní dvojice, kterou Česku před čtyřmi lety záviděl celý krasobruslařský svět. Stříbro na mládežnické olympiádě následoval juniorský titul mistrů světa.

Přechod mezi dospělé? Žádný problém. Při debutu na mistrovství Evropy v Ostravě byli sedmí, čtrnáctí skončili na ZOH v Pchjongčchangu. Jenže už v průběhu olympijské sezony se na jejich strmé cestě vzhůru objevily velké překážky.

Po pádu v tréninku musela Dušková na operaci kolene a začal boj s časem. „Nebyl to úplně typický zákrok, místo normálního štěpu z jiné šlachy mi dali do kolene umělé vlákno. Ani jsem neměla tolik času na rekonvalescenci, jak jsem chtěla stihnout olympiádu. Možná se návrat uspěchal, ale to už se nikdo nedozví. Věděla jsem, že jdu do rizika, a nelituju,“ říká dnes.

Bohužel to nebyla její poslední návštěva operačního sálu. Když po olympiádě skončili 11. na mistrovství světa, netušila, že to byla její poslední závodní jízda.

S Bidařem se kvůli odlišným názorům na přípravu rozešli a s novým partnerem Radkem Jakubkou už Dušková žádnou soutěž nestihla.

Následovaly další dvě operace kolene, bolesti zad, a i její dlouholetá trenérka Eva Horklová připustila, že konec kariéry je nejlepší východisko. „Viděla, jak se trápím. Snažila jsem se, ale tělo to nezvládalo. Tak bylo na čase se rozmyslet a asi před dvěma týdny jsem se rozhodla, že skončím,“ vypráví.

Dušková má daleko k případům, kdy sportovec vsadil vše na jednu kartu, dokázala kombinovat bruslení se studiem medicíny. „Teď na ni budu mít víc času, snad se to projeví na studijních výsledcích,“ usměje se dívka, kterou už dlouho láká obor plastické chirurgie.

Ale od ledu se zase tolik nevzdálí, trenérce Horklové bude pomáhat jako asistentka. „Chci u bruslení zůstat. Ale ten pocit, kdy skončila jízda, já byla úplně vyčerpaná, ale v euforii, že se nám to povedlo, mi bude chybět,“ přiznává.