Nedoma je novým koučem reprezentace stolních tenistek

Engel vedl národní tým stolních tenistek od roku 2018. "Skončila mu smlouva a na jejím prodloužení jsme se nedohodli," uvedl na webu asociace Nedoma, zároveň předseda komise vrcholového sportu ČAST, a dodal: "Nebudu už dál působit v roli kouče v extraligové Břeclavi a také předám kompletní agendu kolem organizace mládežnických týmů Tomáši Vrňákovi. Dál budu působit pouze v roli manažera reprezentace dospělých a trenéra žen."

Nedoma v minulosti dovedl tým juniorek k bronzu na premiérovém mistrovství světa této kategorie v roce 2003. Tým žen už dvakrát krátce vedl, na mistrovství světa družstev v Číně v roce 2008 a pak ještě v roce 2017.

Tým mužů dál trénuje Josef Plachý, který přivítal po koronavirové pauze širší kádr včetně hráčů do 21 let na dvoutýdenním kempu v Havířově. "Soustředění je herní i kondiční. Věřím, že se kluci na sezonu dobře připraví, mají do tréninku obrovskou chuť a to je v tuto chvíli nejdůležitější," řekl Plachý.

Vrcholem sezony by stále mohlo být mistrovství Evropy jednotlivců od 15. do 20. září ve Varšavě.