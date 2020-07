Dominance Váňových koní. Ange Guardian pátým triumfem vyrovnal Trezorův rekord

Dostih na 5800 metrů se stal na pardubickém závodišti celkem podle očekávání kořistí dvanáctiletého valacha Ange Guardiana, který kvalifikace umí, a navíc i každou ze čtyř dosavadních účastí na Velké pardubické ozdobil umístěním v elitní šestce.

„Koník byl perfektně nachystaný, to spíš já zaostával, protože jsem jel po pětiměsíční pauze. Kde už mě docházela kondička, on si to sám dohnal. S ním je vážně perfektní svezeníčko," řekl Kousek.

Ve finiši ho ale pořádně prohnal Sottovento. „Zatápěl nám ke konci hodně, nějakých padesát metrů před cílem jsem si myslel, že budeme poraženi," přiznal Kousek. "Jirka byl u mě na soustředění. Všechno kromě koní jsem mu zakázal a když seká dobrou, jezdí pak skvěle," komentoval trenér Váňa.

Sottovento ukázal potenciál

„Šli jsme po vítězi tvrdě, lepší dostih Sottovento ještě asi neběžel a všem předvedl velký potenciál," říkal Jan Kratochvíl, žokej druhého koně v cíli. „Sottovento byl dlouho školní kůň, ale v sobotu mě docela příjemně překvapil a potvrdil, že to skutečně může být reálné už s letošní Velkou pardubickou," usmál se Váňa.

Kvalifikační podmínky splnilo osm koní z devíti na startu, nedokončil jen 14letý Borderland, který brzy shodil ze sedla Kašného. Celkově má právo účasti na letošní Velké pardubické už 20 koní.