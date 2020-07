Draci udolali Tempo až v nastavené směně a udrželi vedení v tabulce

Stejně jako ve dvou předchozích případech, tak i poslední utkání série nabídlo vyrovnaný duel nadhazovačů. Jak domácí David Nevěřil, tak hostující Filip Čapka svým soupeřům povolili pouze dva doběhy. Bylo jasné, že o vítězi rozhodnou výkony střídajících nadhazovačů.

Za vyrovnaného stavu 2:2 šlo utkání do nastavení a rozhodnutí přišlo hned v první extra směně. Jejím hrdinou se stal hostující Martin Schneider. Nejdříve v úvodu směny poslal svůj tým homerunem do tříbodového vedení, aby následně zápas doházel na kopci a Tempu povolil pouze jeden doběh.

„Jsem na tyto situace zvyklý, jsem na ně připraven a počítám s nimi," pochvaluje si Schneider. „Rozházený jsem byl už před směnou. A po homerunu jsem nemusel nikam spěchat, takže jsem chvilku poseděl v dugoutu, napil se a šel to zavřít! Ale určitě to nebylo jen o mně. Všichni nadhazovači zaházeli skvěle a odvedli perfektní práci. Výborná byla i obrana. Trochu se trápíme na pálce, ale dostáváme málo bodů, což je důležité. Je to naše hra, která je na tom založena. A pálka se určitě přidá, až půjde do tuhého. O tom jsem přesvědčený," dodává brněnský univerzál.

Baseballová extraliga, nadstavbová skupina o titul: Tempo Praha - Draci Brno 3:5 (v 10. směně)