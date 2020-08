Draci i potřetí porazili obhájce titulu

Ačkoliv měli obhájci titulu z Ostravy proti brněnským Drakům tentokrát k dispozici výhodu domácího prostředí, ani potřetí v nadstavbě svého soupeře nepřehráli.

Proti předchozím zápasům v Brně tentokrát viděli diváci mnohem více doběhů. A byli to hosté, kdo začal na pálce velmi agresivně, díky čemuž vedli již v úvodu druhé směny 5:0. Arrows se však nechtěli jen tak vzdát a postupně stahovali rozdíl ve skóre.

Když pak v sedmé směně Jakub Voják homerunem snížil na rozdíl jednoho doběhu, tak se zdálo, že přijde dramatický závěr. Hosté ho však nechtěli připustit a hned o směnu později homeruny Filipa Moštěka a Přemka Chrousta navýšili rozdíl o další čtyři doběhy. Navíc Draci měli na kopci Jana Vašourka, který v TOP6 do neděle nepovolil ani jeden doběh.

Arrows ovšem dokázali v dohrávce deváté směny vyrovnat po tříbodovém homerunu Jakuba Kubici a poslali tak zápas do nastavení. Do desáté směny vstoupili hosté ziskem dvou doběhů, čímž se opět dostali do psychické výhody. V dohrávce pak Arrows dokázali odpovědět pouze jedním doběhem, což jim na vítězství nestačilo.

Draci si po výhře 11:10 i nadále drží první místo, v osmi odehraných utkáních prohráli pouze jednou. Naopak Arrows se dělí o třetí příčku s pražskými Eagles a mají pouze o jednu výhru víc než soupeři na pozicích, které nezaručují postup do semifinále.

Baseballová extraliga, nadstavbová skupina o titul: Arrows Ostrava - Draci Brno 10:11 (v 10. směně)