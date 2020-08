Draci mají jistotu semifinále, jdou do něj z prvního místa

Eagles v Brně relativně dlouho vzdorovali, dokonce šli do vedení, ale domácí dokázali vytěžit z minima maximum a díky šesti bodům v dohrávce 8. směny stanovili konečný výsledek na rozdílových 11:1. „Pokračovali jsme v tom, co jsme nastavili v pátek a v sobotu. Dobrý nadhoz a kvalitní pálka. Tlačili jsme celou sérii a dosáhli jsme, co jsme chtěli - jít do play off z prvního místa," pochvaluje si nadhazovač Filip Čapka. Draci tak získali 10. výhru v nadstavbě a vyhráli druhou sérii v řadě 3:0. Eagles se naopak po třech porážkách propadli na 6. místo se stejnou bilancí jako Tempo Praha.

To ve třetím duelu série s Hrochy Brno nevyužilo domácí prostředí a podlehlo brněnskému soupeři jasně 2:10. David Nevěřil, startující nadhazovač Tempa, tentokrát nebyl pro soupeře tak těžkou překážkou. Hroši postupně navyšovali své vedení až na 7:0, když se dokázali poprvé bodově prosadit i Pražané. Brněnský tým tak vyhrál celou sérii 2:1 a má zatím nejblíže ke 4. místu.

Jednou nohou v semifinále už jsou Arrows Ostrava a Kotlářka Praha a může se stát, že se tam utkají právě spolu. Po páteční výhře Kotlářky v Ostravě v nastavení, dokázali Arrows dvakrát zvítězit v Praze. Kotlářka se dostala do vedení díky sérii chyb hostující obrany a homerunu Martina Mužíka. Hosté ale začali postupně náskok stahovat a v závěru se proti střídajícímu bullpenu domácích prosadit. V dohrávce 9. směny ještě vykřesala Kotlářka naději po druhém Mužíkově homerunu, ale na více než jen úpravu výsledku na konečných 7:10 nestačil.

„Prvnímu duelu kralovali nadhazovači, druhé utkání byla přetahovaná, ale cítili jsme, že výhru urveme. V neděli soupeři došli nadhazovači a trochu i energie, toho jsme využili a nakonec mohli slavit," hodnotí celou sérii Jakub Malík, vnější polař Arrows. Obhájce titulu se tak oklepal ze série proher, celkově vyhrál nad Kotlářkou 2:1 a má nyní s tímto týmem stejný počet výher - šest.

Nadstavbu zakončí důležité a zajímavé série - pražské derby mezi Tempem a Kotlářkou, brněnské mezi Draky a Hrochy a souboj Arrows s Eagles. Kromě Draků nemá nikdo nic jisté.

Baseballová extraliga, nadstavbová skupina o titul: Draci Brno - Eagles Praha 11:1 Kotlářka Praha - Arrows Ostrava 7:10 Tempo Praha - Hroši Brno 2:10