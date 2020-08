Nehrajeme! Českou ligu zaskočil obhájce titulu

Vedení ligy se v krátké době musí vyrovnat se ztrátou druhého z dlouholetých pilířů soutěže. Zatímco loňský odchod suverénů Prague Black Panthers do rakouské elitní soutěže se setkal spíš s pochopením, letošní absence jejich městského rivala mnohé zaskočila.

V červnu zveřejnil tým Lions prohlášení, proč se rozhodl letošního ročníku nepřihlásit. Argumentoval zdravotními důvody s odkazem na svého hráče Dylana Redu, který po návratu do USA musel být kvůli koronaviru hospitalizován, nedostatečnými podmínkami na fyzickou připravenost hráčů během koronakrize i ekonomickou situací, kdy klub přišel podle svých slov minimálně o půl milionu korun.

Marně šéf České asociace amerického fotbalu Filip Hobza přemlouval zástupce Lions. „Přijde mi to nelogické, nelibě to nesli i soupeři. Nechci koronavirus zlehčovat, na druhou stranu bych zdraví chápal jako argument, kdyby nepostavili žádný tým ani v mládežnických soutěžích, což se nestalo,“ říká.

„Ekonomické hledisko chápu víc, ale s podobnými potížemi se potýká takřka každý klub. Pak už zbývají jen spekulace, že by si vedli hůře, kdyby nemohli využít všechny plánované importy (zahraniční hráč),“ přemítá Hobza.

Uvolněné místo v soutěži zaplnili vcelku narychlo Prague Mustangs, které vede jedna z největších osobností amerického fotbalu v Česku Josef Fuksa. „Kdyby k tomu přistupovali takhle všichni, můžeme to zavřít a vrátit se o deset let zpátky,“ rýpl si do Lions.

Šanci na titul cítí po třech druhých místech v řadě Ostrava Steelers, ale s omezeným množstvím zámořských hráčů je letošní ročník nepředvídatelný. Hlavně v Jihlavě a Ústí nad Labem plánují využít hostující hráče Black Panthers, jejichž A tým se žádné ze soutěží letos neúčastní.

Paddock liga je rozdělena na dvě skupiny. Západ hrají Pilsen Patriots, Prague Mustangs, Ústí nad Labem Blades, Vysočina Gladiators a skupinu Východ tvoří Brno Alligators, Brno Sigrs, Přerov Mammonths a Ostrava Steelers.

Každý tým by měl odehrát osm zápasů základní části, následuje semifinále a finálový Czech Bowl, který by se mohl na přelomu září a října hrát v Jihlavě. Sestupovat se nebude, po návratu Lions by se zřejmě Mustangs vrátili do druhé nejvyšší soutěže, nebo by se první ligy rozšířila na deset týmů.

Dokončení sezony by mohla zhatit zpřísněná opatření proti koronaviru, pro americký fotbal by bylo kritické snížení počtu účastníků zápasu pod stovku.