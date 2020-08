Kellnerová se těší na Prahu, zažije olympijskou kvalifikaci

Domácí prostředí bude mít v zádech čtveřice reprezentantů, kteří se představí v parkurovém Poháru národů. Ten se po dvanácti letech uskuteční v Praze v rámci mezinárodních závodů CSIO3* Prague Cup. Závody proběhnout v Chuchle Areně Praha od 20. do 23. srpna. Jednou z reprezentantek je také Anna Kellnerová.

„Bude v tom hodně emocí, a to nejen proto, že půjde o olympijskou kvalifikaci. Pro mě osobně to má velký význam i v tom, že se jedná o první velký závod od mého zranění. Bude to hodně těžké, ale zároveň krásné. Doufám, že nás přijde podpořit hodně diváků," přeje si česká jezdkyně.

Dvanáct let Praha, ani žádné jiné město v České republice, nezažila parkurový mítink, během něhož se koná atraktivní Pohár národů Mezinárodní jezdecké federace (FEI). Naposledy se tak stalo v roce 2008 na Císařském ostrově v Praze. Letos v srpnu se do české metropole sjede naprosto mimořádná konkurence.

„To, že máme možnost díky majitelům Chuchle Areny Praha a zároveň díky Czech Equestrian Teamu závodit při Poháru národů v domácím prostředí, je opravdu něco, s čím nikdo z nás ještě před pár měsíci nepočítal. Je to úžasná příležitost spojit se s českými jezdci dohromady a reprezentovat Českou republiku," uvědomuje si Kellnerová.

Celý rozhovor s českou reprezentantkou najdete v přiloženém videu.