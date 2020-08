Homerun derby i filharmonie. Špičky českého baseballu lákají na exhibici

Tým hvězd baseballové extraligy a aktuální mistři Evropy do 23 let tvoří týmy pro All Star Game 2020, které se uskuteční v sobotu 29. srpna ve sportovním areálu Hluboká nad Vltavou. Nejlepší pálkaři se utkají v homerun derby. Turnaj v nově zrekonstruovaném hlubockém areálu zahájí hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská i vystoupení Jihočeské filharmonie.