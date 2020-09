Dva čeští squashisté postoupili v Praze do čtvrtfinále

Konečně se hraje! Po šesti měsících squashisté bojují o první body na profesionálním turnaji PSA. Ve Squashcentru Strahov započal Expression Networks Nolan and Liam´s tournament 2020. A do jeho čtvrtfinále se dostali dva čeští hráči – Daniel Mekbib a Jakub Solnický. Hladce postoupil také Grégory Gaultier, který celou akci pořádá. „Dlouho jsme na to čekali. Hráči jsou šťastní, že se konečně mohou poměřit. Je to čistá radost," liboval si francouzský hráč. V praxi se také ozkoušela nová hygienická pravidla.