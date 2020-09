Squashista Mekbib se do semifinále pražského turnaje nedostal, Solnický postoupil bez boje

Na prestižním squashovém turnaji na Strahově už pokračuje pouze jediný český zástupce. Daniel Mekbib prohrál v semifinále s Němcem Valentinem Rappem ve třech setech. Jakubovi Solnickému soupeř ve čtvrtfinále vzdal, Kolumbijec Juan Vargas byl zraněný. Český hráč by se tak měl utkat v sobotním semifinále s nasazenou jedničkou Němcem Raphaelem Kandrou. Expression Networks Nolan and Liam´s tournament 2020 pokračuje ve Squashcentru Strahov v sobotu od 12:00.

Squashisté nastoupili do sezony po šesti měsících a určitá nerozehranost byla znát. Nejlepší český hráč Daniel Mekbib chyboval zejména při zkracování výměn. To Němec Rapp, který je v žebříčku na 141. místě, se dopouštěl méně chyb. „Termín PSA turnaje vyšel bohužel po mé operaci, odehrál jsem maximum, co jsem mohl. Bez tréninku je to blbé," prohlásila česká jednička. „Všude jsem byl o krok později a pak spěchal se zakončením," uznal.

Nadějnou pozici si Mekbib vybudoval ve třetím setu, když měl dva setboly. Ani jeden ale neuhrál a následně odvrátil dva mečboly. Po třetím už ale kapituloval, set prohrál 14:16 a tím ztratil celé utkání. „Protihráč pinkal dozadu, moje pomalejší hra mu vyhovovala. Bohužel jsem mu to tolik nezrychlil," smutnil Mekbib. Trojnásobný domácí šampion se bude soustředit na zahraniční ligy a zkusí se přihlásit na další turnaj.

To Solnický měl postup do semifinále jednoduchý, soupeř se nedostavil. „Těšil jsem se na zápas, ale musíme to tak brát. Ani nevím, co Kolumbijci je. Přeju mu, ať se uzdraví," prohlásil squashista z Ostravy. „Semifinále na takto prestižním turnaji se cení."

V sobotním duelu o finále ale vyzve prvního nasazeného – Raphaela Kandru, 29. nejlepšího hráče na světě. Německý squashista ve čtvrtek porazil Viktora Byrtuse. „Byl tam viditelný rozdíl, Viki s ním ale hrál vyrovnaně. Mám na něj něco vymyšleného, uvidím, jak to půjde v zápase," prohlásil Solnický, který bude sázet na kondiční pojetí své hry. „On je ale z PSA turnajů zvyklý na fyzický squash, určitě se na to připraví. Podcenění nečekám." Semifinálový program začne v sobotu od 12:00 ve Squasclubu Strahov.