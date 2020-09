Český sport na hraně pekla. Nejistá budoucnost, kluby počítají obří ztráty

Sport se během léta oklepal z jarního šoku a začal se chystat na podzimní start nových ligových ročníků. Dopředu bylo jasné, že přítomnost viru bude vyžadovat řadu opatření, rychle rostoucí počet nových případů během posledního týdne ale vyvolal nové otazníky. Proto jsme oslovili vedení šesti největších sportovních svazů a ptali se, jak se vyrovnávají se situací. Na svazy putovaly tři otázky:

1. Jak současná situace ovlivňuje fungování vašeho sportu a průběhu již rozjetých soutěží? Ohrožuje start nové sezony?

2. Kde vidíte největší současné riziko ve vašem sportu (např. rozšíření viru v přípravkách a žákovských kategoriích...)? Jak se s riziky vypořádáváte a jaká opatření jste zavedli nebo zavádíte? Řídíte opatření v klubech centrálně, nebo kluby k opatřením přistupují autonomně?

3. Jaké jsou finanční dopady koronavirové krize na váš sport?

Jan Pauly, generální sekretář Fotbalové asociace České republiky

1. Současná situace náš sport ovlivňuje na mnoha úrovních. Fotbalové amatérské soutěže jsou dotčeny zejména v důsledku masovosti, kterou představují. V počtech 3500 klubů a 140 tisíc utkání za sezonu by bylo naivní si myslet, že se nám pandemie vyhne. Řada utkání se musí na základě rozhodnutí hygienických stanic, popř. na základě našich pravidel odkládat, prozatím ne v tak vysokém počtu, aby to soutěže jako takové ohrožovalo. Problematická jsou i další odvětví, jako jsou školení trenérů, rozhodčích, práce s regiony, ale trpí samozřejmě i spolupráce s mezinárodními partnery.

Michal Petráň z Pardubic (vlevo), Lukáš Masopust ze Slavie Praha a Emil Tischler z Pardubic během utkání 3. kola Fortuna ligy.

2. Největší riziko spočívá v dlouhodobosti. Sport je silná komodita, která se vypořádá s ledasčím, problém nastane, pokud jej tato situace bude dusit moc dlouho. Sport představuje pro celou řadu lidí jedinou snesitelnou formu odreagování, a pokud ji mít nebudou, zasáhne je to v osobním i pracovním životě. My jsme nastavili vlastní sadu opatření, kterou naši členové musí dodržovat, říkáme tomu covid desatero. Jde o soubor základních povinností, které musí všechny kluby dodržet, např. jak a komu se hlásí nakažení, lidé s příznaky, a jak se postupuje dál, vše je tedy řízeno centrálně.

3. Největší ekonomické dopady podle nás fotbal teprve čekají. Aktuálně se snažíme vypořádat s tím, že se většina mládežnických reprezentačních akcí přesunula do příštího roku. Bohužel aktuální pravidla pro využití finančních prostředků ze státního rozpočtu nám neumožňují přesunout tyto prostředky do příštího roku také. Budeme proto muset doufat, že příští rok se, minimálně prostředky z tohoto programu, navýší, tak abychom byli schopni zvládnout dvojnásobnou porci srazů, která nás čeká.

Fotbalisté české reprezentace oslavují Peškův gól na 1:0 během utkáním Ligy národů se Skotskem.

Fotbal je navíc zasažen i na té každodenní bázi, museli jsme zavést testování v rámci poháru, kdy amatérské kluby musí mít testy v případě, že v pavouku narazí na profesionální klub. To jsou částky v řádech desítek tisíc korun, které, ač na ně z 50 % přispíváme, jsou pro některé kluby nereálné. Takže finanční dopady každým dnem rostou a nikde není zatím bohužel dáno, kdy tento vývoj skončí.

Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje

1. Sezona teprve začíná, rozjela se juniorská liga akademií, o víkendu začala Chance liga, ve čtvrtek startuje Tipsport extraliga. Pochopitelně současná situace dění ovlivňuje. Některé zápasy musíme odkládat už v prvních kolech, což se nevyhnulo ani extralize, v níž se neodehraje čtvrteční duel Vítkovice – Litvínov. Máme ale uzpůsobené herní systémy, aby byla základní číst dohrána a mohlo se rozehrát play off.

2. Samozřejmě sledujeme i tohle, ale největší dopad do hokejového prostředí je, pokud by to zasáhlo nejvyšší soutěže. Samostatnou kapitolou jsou reprezentační akce. Zavedli jsme klasická opatření, další vychází nad jejich rámec. Netýkají se nejen hráčů, ale také rozhodčích. V klubech se snaží, aby bylo riziko redukováno, hráči se pohybují v menších skupinách i v době tréninku, samozřejmostí jsou všude roušky mimo led. Opatření je řada. Další jsme přidali pro reprezentační akce, tam jsme měli výskyt nákazy při akcích dvacítek a sedmnáctek. V srpnu byly reprezentační akce zrušeny. Teď je v mládežnických kategoriích rozjíždíme.

Zleva Rhett Holland z Pardubic, brankář Milan Klouček a Martin Růžička z Třince.

Řídíme se centrálním nařízením, je anticovidový manuál, kde jsou popsány zásadní kroky pro nižší a mládežnické soutěže, ten byl přijat. Pro extraligu se ještě finalizuje. Manuál konzultujeme s Ministerstvem zdravotnictví a profesorem Prymulou. Třetí rovinu tvoří vlastní opatření, která si dělají provozovatelé zimních stadionů, města a kluby. Zde nelze řídit centrálně, protože každý stadion má jiné dispozice. Někde nemají třeba rodiče přístup na tréninky a zápasy.

3. Máme s jistou přibližností ztráty z loňské sezony, jde o částku půl miliardy korun, a to ze všech úrovní. Co se týče zrát pro nadcházející sezonu, tak budou, ale výše se nedá nyní predikovat, protože sezona teprve začíná. Samozřejmě to souvisí s omezeným přístupem diváků na utkání, akce a tím menším plněním vůči partnerům. Na druhou stranu máme potvrzeno přes NSA, že část ztrát, které kluby utrpěly, budou kompenzovány. Nyní se vytváří klíč a celý program, aby bylo vše v souladu s legislativou.

Filip Šuman, prezident Českého florbalu

1. Předpokládali jsme, že během sezony budou období, kdy se situace bude zhoršovat či zlepšovat, hodně jsme se na to připravovali. Předpokládáme, že ať už nyní, nebo během sezony může být řada utkání odkládána. Což se potvrdilo hned zkraje sezony, kdy muselo několik týmů do karantény. Je naší maximální snahou každé utkání odehrát, do detailů máme zpracované pokyny, kdy zápasy odkládat a kdy ne, jak se určuje náhradní termín. Nejdůležitější je, že jsme připraveni sezonu prodloužit až o dva měsíce.

Česká útočnice Nela Kapcová (v červeném) bojuje o míček na MS florbalistek.

2. V rámci organizace soutěží vydáváme hodně různých doporučení, jak soutěže pořádat, aby se riziko minimalizovalo. Bude hodně záviset na lokální situaci, ale jsme schopní být v termínových listinách hodně flexibilní, co se se týče odkladů.

3. V letošním roce měl koronavirus dopad na náš rozpočet zhruba ve výši 20 procent. Největší vliv má na partnerské smlouvy, kde se určitě projeví přesun mistrovství světa na příští rok, vždy jde o individuální vyjednávání s partnery. Pak nás ohrožuje v limitech pořádání velkých akcích. Měli jsme tu mít velký mezinárodní turnaj, nakonec jsme byli rádi, že se povedlo sehrát utkání se Slováky, na květen chystáme mistrovství světa juniorů v Brně, připravujeme Superfinále...

Marek Pakosta, předseda Českého volejbalu

1. Ovlivňuje nás zásadně. Nicméně naší hlavní ambicí je, abychom zahájili a následně dokončili všechny soutěže. Některé již byly zahájeny, další včetně mužské extraligy následují o tomto víkendu. Přijali jsme opatření, která nám v řízení a následně vyhlašování pořadí v soutěžích umožňuje větší flexibilitu. Mám na mysli odkládání zápasů, hledání nových termínů, případně podmínek, za jakých budou probíhat kontumace či zkrácení. Vidím nejenom volejbal, ale sport obecně jako ambasadora zdravého životního stylu, který zlepšuje zdraví a imunitu populace. Tudíž by mělo být naší snahou tuto roli naplnit.

Volejbalový reprezentant Donovan Džavoronok by měl v nejslavnější lize světa patřit k oporám týmu Vero Volley Monza.

2. Tam kde je více družstev pohromadě, bude obecně i větší riziko. Ale vzhledem k tomu, že máme za sebou úspěšně zorganizované ME U20 v beachvolejbale v Brně minulý týden, tak si dovolím říci, že zvládnutelné je snad všechno, při přísnosti a dodržování pravidel. Každý klub si řeší svojí činnost, především tréninkovou. My vnímáme odpovědnost za nastavení doporučení pro soutěžní režim. A také za dodržení závazných pokynů na těch akcích, které jako Český volejbal pořádáme.

3. Ty jsou obrovské. Narůstají jak nám, tak klubům přímé náklady na nutná opatření, ať už jde o nákup dezinfekce, rozdělování sektorů v hledišti nebo navýšení pořadatelské služby zajišťující proticovidová opatření. Dále se začínají projevovat propady příjmů ať už z úrovně municipální, krajské či komerční. Vše je provázané na celou ekonomiku. Část nákladů na sport si platí sportovci či jejich rodiče sami. Tento zdroj je ohrožen též. Do toho se začínají některé kluby potýkat, především ty využívající školní tělocvičny a areály, s provozními komplikacemi. Některé školy vypovídají klubům nájemní smlouvy nebo omezují provoz. To zase souvisí s tristní situací stavu infrastruktury hal v České republice. Hlavní riziko vidím především v souběhu všech těchto dopadů.

Tomáš Kotrč, šéf Asociace basketbalových klubů

1. Trošičku víme, co nás čeká, ale netušíme, kdy to přijde. Využijeme všech dostupných možností dohrát základní část. To je pro nás meta, i kdyby měla pandemie udeřit ještě výrazněji. Už jsme bohužel ale řešili případy, kdy hráči přišli do styku s osobou pozitivní na covid-19 a týmy musely do karantény, takže se odkládají utkání. Kontrolní odběr pak musí podstoupit všechny ligové celky, abychom pokud možno co nejvíc eliminovali nekontrolované šíření nákazy. Všichni asi vidí, že situace v Česku se zhoršuje. Teprve se ukáže, jestli bude možné vůbec v soutěžích pokračovat a případně za jakých podmínek.

Jaromír Bohačík během přípravného utkání basketbalové reprezentace proti Turecku.

Kluby jsou ale připravené hrát odložená utkání třeba i dopoledne a v náhradních halách, což je rozhodně lepší řešení v zájmu basketu než kontumace. Pro elitní ligy máme i krizovou variantu, že by se při zhoršující situaci kolem koronaviru soutěž uzavřela po vzoru zámořské NBA do izolace. Snad k té úplně nejzazší variantě nějaké bubliny nedojde, ale s kluby jsme se bavili o možnosti v kritické fázi ligu pojmout formou turnaje na jednom místě.

2. Aktuálním největším rizikem je samozřejmě onemocnění hráčů nebo jim nařízená karanténa. Zavedli jsme, že účastníci všech soutěžních zápasů musejí vyplnit prohlášení o bezinfekčnosti, kde potvrzují, že nemají diagnostikovaný covid-19 ani nařízenou karanténu, nepociťují na sobě jakékoliv příznaky, ani si nejsou vědomi, že přišli do kontaktu s pozitivní osobou. Za děti do 18 let toto prohlášení vyplňují rodiče.

Chce to používat i selský rozum, jenže je znát, jak je společnost vystrašená. Řada škol nechce pustit basketbalové kluby na tréninky nebo zápasy do svých prostor. Basket musí akceptovat opatření v podobě omezení divácké kapacity hal či roušek v hledišti i na cestě do šaten, platí i absolutní zákaz kontaktu hráčů s fanoušky. Naše vlastní hygienická a bezpečnostní opatření určují chování hráčů na palubovce i mimo ni, takže žádné plácání si dlaněmi po zápase s diváky nebo rodiči.

3. Ztráty klubů půjdou do milionů, všude těžko shání peníze a s ohledem na opatření jim rostou náklady, aby vůbec mohli hrát. Myslím, že jde o částky, které zatím nikdo nedokáže přesně vyčíslit, a hlavně ještě ani zdaleka nemůžeme dělat konečný účet.

Jaroslav Chvalný, předseda Českého svazu házené

1. Postupujeme v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními. Nad rámec toho jsme připravili rozsáhlý soubor pokynů, které by všichni lidé kolem házené měli dodržovat. Uvědomujeme si, že v uzavřeném prostoru haly je potenciální riziko přenosu nákazy asi největší, obecně platí ministrem zdravotnictví tak často zmiňovaná tři R – roušky, ruce, rozestupy. Všichni lidé v okolí hrací plochy musejí mít nasazenou roušku, výjimku mají pouze hráči, realizační tým na střídačce, rozhodčí a hlasatel. Po zápase by se ani neměly podávat ruce. Všude je dezinfekce a ten dvoumetrový odstup je žádoucí i v hledišti.

Tvrdou, nervózní a vyrovnanou bitvu přineslo derby mezi Frýdkem-Místkem a Kopřivnicí v úvodním kole mužské házenkářské extraligy.

2. Zavést povinné testování hráčů na covid-19, jako to má fotbal, by znamenalo až třetinový zásah do rozpočtů klubů. Vycházíme z premisy, že pokud bude hráč nakažen nebo půjde do karantény, tak se to bude týkat jen jeho, ne celého týmu. Je nutné, aby všichni postupovali v souladu s pokyny hygienických stanic v jednotlivých krajích. Máme stanovená pravidla, že při nákaze u dvou a více hráčů jsme připraveni utkání přesouvat. Kluby jsou za plnění všech nařízení během tréninků a přípravy hráčů zodpovědné samy. Svaz řídí soutěže a udělal maximální opatření, aby se sezona 2020/21 odehrál a snad nezasáhne vyšší moc.

3. Všechno je v této době velmi nejisté. Určitě se projeví finanční ztráty z toho, že na zápasy zatím smí 500 diváků rozdělených v sektorech tak, jak určují aktuální pravidla ministerstva zdravotnictví. Každý klub má finanční těžkosti. Jsme ale v úzkém kontaktu s vedením České unie sportu i Národní sportovní agentury a čekáme, jaké budou možnosti kompenzací.