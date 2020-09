Zlej Kája na závěr německé série zářil. Šipkaře zastavila až světová jednička

Zlej Kája sliboval o den dřív, že potěší fanoušky dobrými šipkami a vyšlo mu to dokonale. Do turnaje vstoupil výhrou 6:4 nad čtyřiatřicetiletým Matthew Edgarem z Anglie, který je šedesátým hráčem světa.

Výtečný začátek potvrdil při druhém představení u terče, kdy zvítězil nad domácím miáčkem Maxem Hoppem. Zlej Kája vyřídil 29. hráče světa poměrem 6:3 a pokračoval v krasojízdě. Ve třetím utkání zvítězil nad 39. hráčem světa Ryanem Joycem z Anglie v poměru 6:5. Český šipkař je přitom až na 108. příčce žebříčku.

Nejlepší český šipkař Karel Sedláček.

A pak se dočkal odměny, turnajový pavouk mu totiž přihrál do cesty světovou jedničku – holohlavého Nizozemce Michaela van Gerwena. Největší hvězda šipkařského světa sice vyhrála 6:3, ale Sedláček odehrál s obrovským favoritem hodně slušnou partii. „Prohra 3:6 v last 16 se světovou jedničkou. Co na to říct? Že jsem ještě nevyužil pár šipek, kdy jsem mu to mohl ještě znepříjemnit, ale on je hodně suverénní. Věřil si na mě a bylo to vidět i při samotné hře," popisoval šlágr Sedláček.

Jak je tedy spokojený s vystoupením v Německu? „Myslím, že se mi to celkem povedlo, ale vím, že to mohlo být i lepší. Uhrál jsem několik skvělých zápasů a věřím, že mi těch šest hracích dnů zase pomůže dál," svěřil se v hodnocení pro média Sedláček.

Prý je třeba si vzít z celé akce to pozitivní, jak se Zlému Kájovi dařilo v konkurence nejlepších 128 hráčů světa. „Každý chce vyhrát, žádný zápas není zadarmo. A když se vám povede vyhrát dva nebo tři, tak je to skvělý," přiznal. „Už v prvních zápasech vypadla řada skvělých hráčů, top jména. Každý den je jiný a já jsem vděčný, že jsem tu mohl být, hrát a trénovat s nimi. Je to neskutečný."

Sedláček ale dobře ví, že má pořád co zlepšovat. „Nepovedla se mi třeba páteční kvalifikace, ale byla to škoda, prohrál jsem zápas, který jsem měl pod kontrolou a vedl v něm 3:0. Prostě tak to chodí. Nezavřeš a soupeř okamžitě trestá," doplnil s tím, že je šťastný za obrovský příval podpory. „Stojí mi chlupy na rukou, když si to čtu a moc děkuji šipkařům i dalším fandům z domova i ze světa. Moc děkuji všem, snad jsem vás nezklamal. Teď se už po osmi dnech těším na svoje zlatíčka doma," dodal.