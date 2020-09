Draci jsou jednu výhru od zisku 22. titulu

Baseballovou Extraligu čeká poslední hrací víkend. Finálová série Czech Series mezi Draky Brno a Arrows Ostrava pokračuje v pátek za stavu 2:0 na zápasy pro Draky třetím utkáním v Brně na Městském baseballovém stadionu. Pokud Draci zvítězí, získají mistrovský titul, v případě porážky se série v sobotu přesouvá do Ostravy. Za případného stavu 2:2 by se rozhodovalo v neděli opět v Brně. Všechna utkání začínají v 19:00.

Jedna výhra v Czech Series dělí Draky Brno od zisku celkem 22. mistrovského titulu. Draci vstoupili do finálové série s Arrows lépe, a pokud ostravský tým pomýšlí na třetí titul v řadě, musí vyhrát všechna tři zbývající utkání. „Do zápasů půjdeme s tím, že nemáme co ztratit. Možná nám pomůže, že už nemůžeme udělat chybu a musíme hrát, co umíme. Před posledním víkendem sezony se dostáváme do herní pohody, kterou budeme chtít přenést i na hřiště," neztrácí odhodlání spojka ostravského týmu a jeho nejlepší pálkař Jakub Kubica.

Statistiky před finále mluvily o souboji útoku s obranou, o skvělých nadhazovačích Draků a výborných pálkařích Arrows. První dva zápasy ovšem ukázaly, že také Draci umí pálit. První utkání rozhodla hned úvodní směna, která skončila 4:1 ve prospěch domácího brněnského týmu. V dalším průběhu už nadhazovač Radim Chroust obhájce titulu z Ostravy k ničemu nepustil, naopak Draci získali ještě dva body.

Rovněž ve druhém střetnutí, které se hrálo v Ostravě, padly první body hned v úvodní směně a také šli do vedení Draci. Arrows dokázali během zápasu otočit skóre ve svůj prospěch, ale závěr patřil na pálce Petru Čechovi a na nadhozu Martinu Schneiderovi. Brněnští hráči vyhráli 6:4 a zvítězili tak v šestém ze sedmi vzájemných soubojů letošní sezony. „Soupeř využil všechny šance, které měl. My už jsme pak nedokázali reagovat," litoval ostravský nadhazovač Ondřej Satoria.

Slavit chtějí už doma

Nejlepším pálkařem prvních dvou střetnutí byl Petr Čech s pěti dobrými odpaly, okořeněnými čtyřmi staženými body a homerunem. Nadhazovačem pak Radim Chroust, jenž odházel celé vítězné první utkání. Nadhazovači budou důležitou otázkou i v dalších zápasech. Manažeři musejí počítat i s možností tří utkání ve třech dnech. Draci by určitě chtěli rozhodnout už v pátek a slavit titul na domácím hřišti, ale vědí, že to nebude jednoduché.

„Poslední krok je nejtěžší a proti Arrows, kteří už nemají kam couvnout, platí dvojnásob. Jdeme do utkání s plným nasazením a respektem k nadhazovačům a pálkařům Arrows, kteří udělají všechno, aby sérii prodloužili. Čekáme parádní večerní zápas, který bude zakončen nejlépe naší výhrou, abychom mohli slavit doma s našimi fanoušky," říká Filip Moštěk, vnější polař Draků.